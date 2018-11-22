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2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
22 Kasım 2018 Perşembe 19:56
Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 19:56
2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi
Bütçe
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
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