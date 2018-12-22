2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

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22 Aralık 2018 Cumartesi 01:39
Günün Özeti
Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 01:39
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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