2019 yılı mayıs ayı konut satışları açıklandı

Bugün ekonomide yer alan her türlü mal ve hizmetin alım-satımı için belli internet platformları kurulmuştur. Bu sitelerde fiyatlarıyla birlikte yer alan ürünlerin fiyat değişimlerini de anlık olarak takip etmek mümkün hale gelmektedir.

Bu şekilde anlık fiyat takibinin yapılabildiği sektörlerden biri de gayrimenkul sektörüdür. Gayrimenkul sektöründe gerek satılık gerekse de kiralık daireler ile ilgili emlak ilanları fiyatlarıyla birlikte verilmektedir.

Bu internet sitelerinde yer alan ilanlar, verileri derli toplu edinme anlamında ciddi bir kaynak olmaktadır. İstatistiki veriler anlamında da bu sitelerde yer alan verilerin kullanılabilmesine imkan tanınabilmektedir.

Sadece gayrimenkul sektörü için yapılmış olan bir arama motoru tr.flatfy.com sitesi bize bu imkanı tanımaktadır. Flatfy internet sitesi, ülkemizde gayrimenkul alanında yayın yapan 800’den fazla internet sitesinde yer alan emlak ilanlarını pratik bir şekilde kullanıcıların önüne getirmektedir. Flatfy’ın en büyük kolaylığı, aradığınız emlak ilanını birkaç kriter ile bütün internet üzerinden yapmanızı sağlamasıdır.

Flatfy internet sitesi, elbette ki bu arama motoru olma özelliği ile bütün verilerin yer aldığı bir veri tabanına da sahip olacaktır. Flatfy’ın bünyesinde barındırdığı veri tabanında istenilen dönemlere ilişkin gayrimenkul fiyat değişimlerini görmek mümkündür.

Biz de bu haberimizde Flatfy ve TÜİK verilerini baz alarak Türkiye’nin mayıs ayı konut satış verilerini değerlendireceğiz. Dilerseniz resmi istatistik kurumu olan TÜİK’in açıkladığı verilerle haberimize başlayalım.

Mayıs ayı konut satış miktarları

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı konut satış miktarları oldukça çarpıcı bir sonucu gündeme getirdi. Mayıs ayında Türkiye’de satışı yapılan konut sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %31,3 azaldı.

Mayıs ayında satılan konut sayısı 82.252 oldu. Satılan konutların şehirlere göre sıralamasında ise İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul’da mayıs ayı içerisinde satılan konut miktarı 15.895 oldu. İstanbul’da satılan konut miktarının toplam konut satışı içerisindeki payı ise %19 civarında gerçekleşti.

Böylesi bir durumun İstanbul’da karşımıza çıkması şaşırtıcı olmasa gerek. Zira, Türkiye’nin en büyük ve en kalabalık şehri olan İstanbul’un bu özelliği ile birlikte en çok konut satışı yapılan şehir olması da oldukça olağan bir sonuçtur.

İstanbul’un ardından en fazla konut satışı yapılan şehir ise Türkiye’nin ikinci en büyük şehri ve başkenti Ankara olmuştur. Mayıs ayı Ankara konut satış miktarı 8.240 ve Ankara’da satılan konutun toplam konut satışına oranı ise yaklaşık %10 olarak gerçekleşmiştir.

En çok konut satışı yapılan üçüncü şehrimiz ise Antalya olmuştur. Antalya’da satışı gerçekleştirilen konut sayısı 5.091 olmuş ve satılan bu konutların toplam satış içindeki payı ise %6,2 olarak gerçekleşmiştir.

Konut satışı en az olan şehirler

Konut satış oranı en düşük olan şehirlerin başında ise Ardahan gelmiştir. Ardahan’da mayıs ayında toplamda sadece 4 konut satışı yapılmıştır.

Konut satışının en düşük olduğu ikinci şehir ise Hakkari olmuştur. Hakkari’de de toplamda 10 konut satışı gerçekleştirilmiştir.

En düşük konut satışı gerçekleşen üçüncü şehrimiz ise Bayburt olmuştur. Bayburt’ta satılan konut miktarı ise mayıs ayı içerisinde sadece 26 olarak gerçekleşmiştir.

Bu şehirlerin tamamının ülkemizin doğu bölgelerinde ve az nüfuslu yerler olması nedeniyle bu şehirlerde az konut satışı yapılması beklenebilecek bir sonuçtur.

İpotekli konut satış miktarları

Mayıs ayında Türkiye genelinde satışı gerçekleştirilen ipotekli konut miktarı da geçtiğimiz yılın aynı döneminin konut satış miktarına göre ciddi oranda azalmıştır. İpotekli konut satışı mayıs 2019’da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %85,8 oranında azalma göstermiştir.

Bu azalma oranı da oldukça dikkat çekicidir. İpotekli konut satışında da tıpkı toplam konut satışında olduğu gibi İstanbul en çok satışın yapıldığı şehir olmuştur. Toplam konut satışlarına oranla ipotekli konut satışının en yüksek olduğu şehir olarak ise Eskişehir karşımıza çıkmaktadır.

Sıfır konut satışları miktarları

2019 mayıs ayında yeni yapılmış konut satış miktarı ise toplamda %39,2 azalarak 33.765 olmuştur. Bütün satışlar içerisinde sıfır konutların payı ise %41,1 olarak gerçekleşti. Tıpkı toplam konut satışlarında olduğu gibi sıfır konut satışlarında da en yüksek payı İstanbul aldı. İstanbul’u Ankara ve Antalya takip etti.

Yabancılara yapılan konut satış miktarları

2019’un mayıs ayı konut satış verilerinde dikkat çekici bir başlık da yabancılara satışı gerçekleştirilen konut miktarlarında görüldü. Yabancılara satışı gerçekleşen konut miktarları diğer tüm istatistiklerden farklı şekilde artış gösterdi.

Mayıs ayı yabancılara satışı gerçekleşen konut miktarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %62,5 artış göstererek 3.925 oldu. Buradaki oran gerçekten oldukça ciddi bir oran olarak değerlendirildi. Nitekim yabancılara konut satışı, artışın gerçekleştiği tek başlık olması nedeniyle de ayrı dikkat çeken bir başlık oldu.

Konut satışlarının en çok yapıldığı ülkelerin başında ise Irak geliyor. Irak vatandaşları, mayıs ayında Türkiye’den toplam 594 konut satın aldı. Irak’ın ardından Türkiye’den en çok konut satın alan ikinci ülke ise İran oldu. Mayıs ayında İranlılar Türkiye’den 509 konut satın aldı. İranlıları 285 konut satın alan Ruslar takip etti.

Sonuçlar ne anlama geliyor?

Ekonomik olarak bakılırsa artan faiz oranları, insanların ülkemizde bir yatırım aracı olarak görülen gayrimenkulden uzaklaşmasına neden olmuştur. Bununla birlikte inşaat maliyetlerinde meydana gelen artış mevcut gayrimenkulü olan kişilerin de ellerindeki gayrimenkulün bakım ve onarımı için dahi daha ciddi masraflara katlanmasına sebep olmuştur.

Flatfy internet sitesinin verileri ele alındığında da benzer sonuçlara ulaşmak mümkün olmaktadır. Fiyat artışlarının doğrudan takip edilebildiği bir platform olarak Flatfy’ın sunmuş olduğu veriler kış aylarından günümüze konut fiyatlarında meydana gelen artışın ciddi ölçülerde olduğunu göstermektedir.

Bunun yanı sıra düşük konut satış miktarları, ilerleyen süreçte konut fiyatlarının düşmesi gibi bir sonucu da beraberinde getirebilir. Zira konut satışlarının düşük fiyatlarla yapılamaması neticesinde konut arzında meydana gelen artış sonrasında fiyatların düşmesi işten bile olmayacaktır.

Konut aramalarınızı Flatfy ile kolay bir şekilde yaparak bu fırsatlarla dolu dönemde hayalinizdeki daireye tek tıkla kolay bir şekilde erişim sağlayın. Flatfy ile keyifli bir daire araması yapabileceksiniz.