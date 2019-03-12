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2019 yılı istihdam teşviklerinin ilk toplantısı düzenlendi

Erzincan’da İstihdam Seferberliği kapsamında 2019 yılı İstihdam Teşviklerinin ilk toplantısı Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

12 Mart 2019 Salı 18:25
2019 yılı istihdam teşviklerinin ilk toplantısı düzenlendi

Erzincan’da İstihdam Seferberliği kapsamında 2019 yılı İstihdam Teşviklerinin ilk toplantısı Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.


Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Faruk Çelik, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Orhan Uçar, Organize Sanayi Bölge Müdürü Ömer Faruk Nayman ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı makamında ziyaret ettiler.


Ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Faruk Çelik, Erzincan’da oluşturulacak istihdam seferberliği kapsamındaki teşviklere yönelik Vali Arslantaş’a bilgi verdi.


Toplantıda, 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen “TOBB Türkiye Ekonomi Şurası”nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasına çağrısı sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında hazırlanan yeni istihdama ücret desteği, yeni istihdamın SGK Prim ve vergiye desteği ile kısa çalışma ödeneklerine ait teşviklere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.


Vali Ali Arslantaş toplantıda yaptığı konuşmada, ülke ekonomisi ve firma düzeyinde gelişme elde edilmesi için üretim ve istihdamın sağlaması gerektiğini bu kapsamda üretimin en önemli unsurlarından birisinin istihdam olduğunu kaydetti.


Toplantıda alınan karar doğrultusunda 13 Mart 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda “2019 yılı İstihdam Teşvikleri” iş dünyasına tanıtılacak.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:25
  1. doğa

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