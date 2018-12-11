2019 yılı hac protokolü Mekke'de imzalandı

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile 2019 yılı hac protokolünü Mekke'de imzaladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erbaş, beraberindeki heyetle 2019 yılı hac organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere gittiği Mekke'de, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Benten ile bir araya geldi.



Prof. Dr. Erbaş, Tahir Benten ile gerçekleştirdiği görüşmede, hac veya umre ibadetini gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'a gelen Türk hacı adaylarına 2018'de sunulan hizmetlere, yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Görüşmede, 2019 yılı hac organizasyonunun rahat ve huzurlu bir şekilde yapılabilmesi için ulaşım, sağlık ve konaklama ile hacı adaylarının pasaportlarıyla ilgili prosedürlerin iyileştirilmesi gibi pek çok konuda sunulacak hizmetler ele alındı.



Ali Erbaş, 2018 hac organizasyonunun başarılı bir şekilde düzenlenmesinden dolayı Benten'e teşekkür etti.

- Diyanet hizmet kalitesini artırıyor

Muhammed Salih bin Tahir Benten ise Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet kalitesini her yıl artırdığını, başarılı bir organizasyon yaptığını ve bu yönüyle de diğer İslam ülkelerine örnek hizmetler sunduğunu belirterek, Başkan Erbaş'a teşekkür etti.



Değerlendirme ve görüşmelerin ardından 2019 yılı hac protokolü, Erbaş ve Benten tarafından imzalandı.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Traşcı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan ve Cidde Din Hizmetleri Ataşe Vekili Süleyman Sarı yer aldı.

- 2019 yılı hac müracaatları

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 hac organizasyonu takvimini de açıkladı. 8 Aralık 2018'de başlayan 2019 yılı hac organizasyonu başvuruları 14 Aralık'a kadar devam edecek.

Hacca ilk kez gidecekler başvurularını, belirtilen tarihler arasında ilgili bankalara online veya doğrudan 20 lira ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığın "www.hac.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda veya il, ilçe müftülüklerine form dilekçe aracılığı ile yapabilecek.

Hacı adaylarının, varsa kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri, internet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda mutlaka belirtmeleri gerekiyor.

Adaylar başvurularında, belirledikleri bütçeye göre "oda tercihli" veya "otel" konaklama türlerinden birini tercih edebilecek.

Hacı adaylarının başvuruda belirledikleri hac konaklama türlerinde sonradan bir değişiklik yapılmayacak.

2018'de hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri yine aynı tarihler arasında Başkanlık tarafından yapılacak.

Kaydı Başkanlıkça yenilenen hacı adayları, 14 Aralık 2018'e kadar il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek adres, konaklama türü veya iletişim bilgilerinde değişiklik yapabilecek.

Vatandaşlar, hac başvuruları ile ilgili detaylara "www.hac.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

2019 yılı hac kuraları, 28 Aralık 2018 Cuma günü çekilecek.