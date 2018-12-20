2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Böylesi bir dönemde terör örgütlerinin; FETÖ'sünün, PKK'sının, PYD'sinin arzu ettiği gibi kendi aramızda birbirimize düşerek değil, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak suretiyle bu saldırıları bertaraf edebileceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin, 15. maddesi üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, bütçenin ülkeyi içinde bulunduğu darboğazdan çıkaracak güçte olmadığını söyledi.

"Kriz yok." denilse de Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin çok boyutlu yapısal bir kriz halini aldığını iddia eden Sıdalı, "Vatandaşın sırtına seçimden sonra yeni zamlar mı yükleyeceksiniz? Yoksa son günlerde yaptığınız gibi eski trafik cezalarının mı peşine düşeceksiniz?" diye sordu. Sıdalı, IMF'nin projeksiyonunda 2019'da Türkiye'nin milli gelirinin 631 milyar dolara gerileyeceğinin öngörüldüğünü aktararak, "Döneminiz 'düşüş dönemi' olarak anılacak. Çöküş dönemi olmaması için sizi ortak akla davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halit Öztürk de 2019 yılı bütçesinin ülkenin önünde bekleyen yatırımlara, temel sorunlara bir plan ve program çerçevesinde çözüm sunacağına inandıklarını belirtti.

Ticari savaşların ortaya çıktığı, ekonomik operasyonların kur, faiz, sıcak para üzerinden tetiklendiği yakın dönemde ekonomik güvenliğin bu açıdan önceliğe alınması gerektiğini düşündüklerini anlatan Öztürk, "Küresel ve bölgesel ittifaklarla makyajların döküldüğü ve ülkemize müttefik görünen ülkelerin terörist gruplarla dahi iş birliği yaptığı bu süreçte yurt içinde milli birlik ve beraberliği temin edip ilerletmek hepimizin bir vatan görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik de "bütçeyi kabul etmediklerini" dile getirerek, "Bütçeye baktığımızda, bütçenin gelir tablosunun tamamıyla fakirin, yoksulun sırtına yüklendiğini, bütçenin gider tablosunun ise tamamıyla sermayenin ve zenginin hizmetine verildiğini görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

- "Tosuncuk bütçesi"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da kürsüye, üzerinde Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın fotoğraflarının olduğu dövizle çıktı. Aydın'ın nutuk atarken "Dış güçler." "Üst akıl." "Kudüs kırmızı çizgimizdir." gibi anahtar kelimeler kullanarak fakir fukaranın saf duygularını istismar edebileceğini düşündüğünü söyleyen Ağbaba, "Bu bütçenin ismi 'tosuncuk bütçesi', bu düzenin ismi de 'tosuncuk düzeni'dir. Çünkü bu iktidar ve siyasi anlayış, yıllarca anahtar kelimeleri ve halkın kutsal saydığı manevi değerleri kullanarak, 'üst akıl, dış güçler, Rabia, Kudüs' diyerek insanları sömürdü." diye konuştu.

Ağbaba'nın "1'inci Cumhurbaşkanı bir ağaç için köşk taşıtırken son Cumhurbaşkanı 15 bin ağaç yaparak kendine bir saray inşa ediyor. Sümerbanktan aldığı 1 metre bezin faturasını bile yıllar sonra çıkarıp gösterebilen bir cumhurbaşkanından, ayakkabı kutuları içlerinde para taşıyan bir iktidara geldik." sözlerini üzerine AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "FETÖ ağzıyla konuşma." dedi.

Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

" 'Hoca efendi'den FETÖ'ye geldik. Bu kulis imamı daha önce ne diyordu? 'Hoca efendi hazretleri'. Bu FETÖ, topçuda var, popçuda var, baklavacıda var, börekçide var; nerede yok? AKP grubunda. Hadi oradan. Hodri meydan, gelin verelim araştırma önergesini, kim geçmişte FETÖ'nün değirmenine su taşımış, kim okulunda okumuş, kim türban takıp fotoğraf çektirmiş, kim önünde diz çökmüş bir bakalım. O 249 şehidin kanında var ya kanında, FETÖ katletti ya onları, onda sizin sorumluluğunuz var."

-"Devleti vermedik ve bedduayı hak ettik"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Gezi olayları, 17-25 Aralık ve MİT krizi olduğunda işin içinde "dış güçler ve FETÖ" olduğunu söylediklerini ancak kendilerine "yok" denildiğini anlattı.

15 Temmuz'a da "tiyatro" denildiğini aktaran Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakınız, 'Ne istediler de vermedik?' Söyleyeyim mi? FETÖ elebaşısı Pensilvanya'dan dedi ki: 'Şefaat hakkım olsaydı filana verirdim'. Sizler biliyorsunuz… Ama hamdolsun bütün bedduaları başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu ittifaka, milletin yerli ve milli siyasetine yaptılar. Onun için, biz neyi vermedik, biliyor musunuz? Devleti vermedik ve bedduayı hak ettik hamdolsun."

Ağbaba ise "15 Temmuz'da devleti vermediniz ama devleti FETÖ'ye siz teslim ettiniz. Sızma falan yalan, devleti tamamen teslim ettiniz." dedi. Gezi olaylarının, bütün dünyaya Türkiye'nin birden büyük olduğunu gösterdiğini belirten Ağbaba, "Gezi'ye AKP'li çocuklar, MHP'li, HDP'li, İYİ Parti'li bütün gençler katıldı." ifadesini kullandı.

Özkan da FETÖ'nün ne yaptığını Necip Hablemitoğlu'nun "Köstebek" isimli kitabında tek tek anlattığına dikkati çekerek, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2015'te Zaman gazetesine, 2014'te de Samanyolu televizyonuna yaptığı ziyaretlere ilişkin fotoğrafları gösterdi.

Can Dündar'ın yazdığı "Ergenekon" kitabında, başından sonuna kadar FETÖ propagandası yapıldığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Siz Can Dündar'a ve o MİT tırlarıyla ilgili kumpası gerçekleştirenlere 'adalet yürüyüşü' gerçekleştirdiniz. Ne zaman? 15 Temmuz'dan sonra. Demek ki büyük fotoğraf ortada. Biz 'Ne istediler de vermedik?' dedik. Ne anlama geliyor biliyor musunuz? Eğer işiniz eğitimse, çocuk yetiştirmekse biz bu ülkede herkesin önünü açarız ama devleti istiyorsanız orada, sizi bulunduğunuz ilde başınıza o mağaraları ve ini geçiririz. Bundan sonra da bunu yapacağız. Biz o Pensilvanya'daki hainin bedduasını kazandık, o 'şefaate' mazhar olanları da milletimizin takdirine havale ediyorum."

Tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Levent Gök birleşime ara verdi. Aradan sonra tekrar söz alan Cahit Özkan, geçmişten bugüne Türkiye'ye yönelik saldırıların olduğunu ve bunların birlik ve beraberlikle püskürtüldüğünü söyledi. Özkan, "Böylesi bir dönemde terör örgütlerinin; FETÖ'sünün, PKK'sının, PYD'sinin arzu ettiği gibi kendi aramızda birbirimize düşerek değil, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak suretiyle bu saldırıları bertaraf edebileceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP'lilerin Gezi olaylarına ve adalet yürüyüşüne katılmadığını söyledi. Akçay, "Gezi, yürüyüş hadisesinde bir kişinin eliyle böyle bozkurt işareti yapmış olması MHP'lilerin katıldığını ifade etmez. Dünyanın en kolay hareketidir yani isteyen bütün arkadaşlarımız yapabilir bu hareketi." ifadeleri kullandı.

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Gezi'ye MHP'lilerin de katıldığını savunarak, "Ama Erkan Akçay şöyle diyorsa son derece haklı… Bugünkü MHP o günkü MHP farkı var mı? Var tabii... " diye konuştu.

- "Sivil itaatsizlik eylemi yapıldı"

Madde üzerinde soruları yanıtlayan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'e bazı milletvekilleri hazır metin üzerinden konuşup konuşmadığını sordu. Bilgiç, "Evet, hazır metin. " dedi.

Milletin bütçe görüşmelerini izlediğini ancak ekranlarını açtıklarında vekillerin bütçe dışında her şeyi konuştuğunu gördüklerini aktaran Bilgiç, 59 gündür komisyon olarak bütçe üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bilgiç, "Soru cevap işlemi var. İki gündür burada yürütmenin bakanlar aracılığıyla temsil edilip edilmediği maddeler üzerinde hiç gündeme gelmedi. Ama bugün bir anda fark edildi ki bakanlar burada yok. Bu nedenle ben de yazılı metin üzerinden bütçenin ne anlama geldiğini Genel Kurul ile paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Bilgiç'in "sivil itaatsizlik" eylemi yaptığını öne sürdü.