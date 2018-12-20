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2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor.

20 Aralık 2018 Perşembe 11:11
2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanvekili Gök, bugün Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın doğum günü olduğunu belirterek, Yıldırım'a sağlıklı, başarılı bir ömür temennisinde bulundu.

Daha sonra 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14. maddesinin görüşmelerine geçildi.

Madde üzerinde ilk sözü, İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal aldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:11
  1. Manisa
  2. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi
  3. TBMM
  4. tbmm başkanvekili levent gök
  5. tbmm genel kurulu

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