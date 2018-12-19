2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı olan Sayın Cumhurbaşkanımızın devlete ve millete hizmet ettiği mekan 2014 tarihinde iskan belgesi almış, her şeyiyle kanuni, muntazam, İmar Kanununa ve imar planlarına uygun olduğu hukuken tescil edilmiş bir yer." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin 8. maddesi üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, günümüzde sağlık personeli yetiştiren üniversitelerde birçok bölüm açılarak mezun işsizler ordusu yaratıldığını öne sürerek, sağlık elemanlarının istihdamında çok büyük problemler yaşandığını söyledi.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, 16 Nisan 2017 referandumu ile kabul edilen anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin düzenlendiğini ve 24 Haziran seçimleri ile sistemin ilk cumhurbaşkanının seçildiğini anımsattı. Yeni sistemin inşasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hiç şüphesiz büyük katkı ve emeğinin olduğunu dile getiren Kaşıkçı, "Türk milletinin tarihi misyonuna ve asırlardan bugüne gelen devlet geleneğine uygun bir yönetim modeli olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2019 yılı bütçe teklifi yeni yapının ilk bütçesidir." ifadesini kullandı.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ise HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 42. gündür açlık grevinde olduğunu belirterek, taleplerinin karşılanması için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini savundu.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 2017 yılına ilişkin Sayıştay raporlarını anımsatarak, "Hesap vermekten, denetimden, cevap vermekten, haktan, hukuktan, adaletten kaçıyorsunuz." dedi.

Karaca, "Evet, sizler milletvekili seçilinceye kadar sarayın milletvekili adaylarısınız ama hatırlatmak isterim ki seçildikten sonra 81 milyonun milletvekilisiniz. Sizler kurşun asker değilsiniz, sizler milletvekilisiniz. Eğer buna cesaret edebilecekseniz gelin, bu bütçeye, millet için 'hayır' oyu kullanın. Eğer kullanamayacaksanız, buna cesaret edemeyecekseniz o kartvizitlerinizdeki milletvekili unvanını silin, saray vekili olarak kartvizitlerinizi bastırın." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Sayıştay'ın herhangi bir kurumla ilgili tespiti varsa bunu ilgili idareye göndereceğini ve ilgililerle ilgili hukuki sürecin başlatılacağını, bundan herkesin emin olması gerektiğini söyledi.

Millet iradesine herkesin saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Akbaşoğlu, "Başka bir sıfatla sıfatlandırılmak hiç kimsenin hakkı ve haddine mümkün ve muhtemel değildir. Milletin iradesine saygı göstermeyi lütfen bütün hatiplerimizin öğrenmesi lazım." dedi.

Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaatının TOKİ tarafından firmalara verildiğini ve Sayıştayın taslak bir TOKİ raporu hazırladığını belirterek, "Burada öyle iddialar var ki yenilir, yutulur değil. Ben bunu 2014'te soru önergesi yapmışım, 'Sayıştay raporuna dayanarak niye böyle yapıldı, bunun gerekçesi nedir?' demişim; 2014, sene 2018. Sayın Akbaşoğlu, ne ilgili kurumdan ne şuradan ne buradan bir tık ses yok, tık." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Engin Altay'ın farklı bir iddiada bulunduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı olan Sayın Cumhurbaşkanımızın devlete ve millete hizmet ettiği mekan 2014 tarihinde iskan belgesi almış, her şeyiyle kanuni, muntazam, İmar Kanunu'na ve imar planlarına uygun olduğu hukuken tescil edilmiş bir yer." diye konuştu.

Konuya ilişkin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de "madem burası kaçak değildi, imar barışından istifade etmek için niçin tekrar başvuruda bulunuldu?" dediğini hatırlatan Akbaşoğlu, kendisinin de söz alarak bunun gerçek dışı ve iftira olduğunu söylediğini anımsattı.

- "Yapının hukuka uygun olduğu tescil edilmiştir"

Akbaşoğlu, Ankara 5. İdare Mahkemesinin ve Danıştay 13. Dairesinin konuya ilişkin kararlarıyla bu yapının ekleriyle beraber her türlü ihalenin ve yapının hukuka uygun olduğunun tescil edildiğini söyledi. Akbaşoğlu, "Bir tarafta bağımsız ve tarafsız yargının kararı var, bir tarafta da buna rağmen, bu hakikatlere rağmen 'çamur at, tutmazsa izi kalır.' kabilinden birtakım talihsiz açıklamalar var. Şimdi, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Akbaşoğlu'nun bahsettiği mahkeme kararlarının ve gerekçesinin elinde olduğunu belirterek, kararı okudu. Özel, mahkeme kararına rağmen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaatının devam ettiğini, dosyanın Yargıtaya gittiğini ve orada hala ele alınmadığını belirterek, Ankara Mimarlar Odasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurduğunu ve AİHM'in konuyu esastan görüşeceğini, gerekçenin ise "yargı kararlarına uyulmaması" olduğunu söyledi.

Özel, şöyle devam etti:

"Ben o günkü konuşmamda mahkeme kararını getireceğimi söyledim. O sırada da madem hukuka uygun niye imar barışına başvurdunuz dedim. Bunu da şundan dolayı söyledim; yeni bir bilgi olarak söyleyeyim, sit alanına 15 Temmuz Müzesi yapmak için bir süreç başlatmışlar. 15 Temmuz Müzesi yapılsın da neden Atatürk Orman Çiftliğindeki sit alanının içine bu yapılsın, 61 bin metrekare? Bu konuyla ilgili de aynı zamanda imar barışı başvurusu yapıldığı söyleniyor."

- "Beştepe, hukuka ve İmar Kanunu'na uygundur"

Akbaşoğlu, ise Özel'in kendisinin söylediği mahkeme kararını değil bambaşka bir mahkeme kararını okuduğunu belirterek, kendisinin bahsettiği mahkeme kararlarını okudu. Akbaşoğlu, "Başından beri bu Beştepe, hukuka ve İmar Kanunu'na uygundur." dedi.

Konuşmaların ardından şahsı adına söz alan AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 2019 yılı bütçesinin, ekonomide dengelenmenin ve bütçede disiplinin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesi, mali disiplinin sürdürülmesi, kamu dengelerinin iyileştirilmesi, maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetilmesi ve kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunması başta olmak üzere, birçok hedefin gerçekleştirilmesinin amacını taşıdığını söyledi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, kendisinin, mücadele ettiği kişileri iyi anlamaktan yana olduğunu ve bu konuda bir araştırma yaptığını belirterek, "Karşıma hubris sendromu diye bir hastalık çıktı. Çok uzun süre gücü elinde bulundurmaktan kaynaklanan bir kibir sendromu diyebiliriz. İnternete bunu yazınca, bir platforma, ilk örneğin Recep Tayyip Erdoğan olması bence manidar, sizin için de düşündürücü olmalı." ifadesini kullandı. Mengüllüoğlu, "Gezi bizim için onurdur. Ben orada geçirdiğimiz her dakikadan gurur duyuyorum." dedi.

Mengüllüoğlu'nun sözlerine AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

Sataşma gerekçesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Kendisi hasta olup da hastalıklı ruh haletiyle burada kendi durumunu başkalarına psikolojik olarak yansıtanlar karışımıza çıkınca onlara da sözlerini aynen iade ediyorum." diye konuştu.

- "Milletimizin emrinde hizmetkar olmaya geldik"

Akbaşoğlu şöyle devam etti:

"Gezi, birileri için onur olabilir. Demokratik bir Türkiye'de özgürlüklerin önünü açan AK Parti'dir. Refahı hakikaten toplum tabanına yayan AK Parti'dir. 16 yıldır bu halk boşuna mı AK Parti'yi iktidar yapıyor? Halka saygılı olun. 15 Temmuz, dünyanın en büyük 10 tane projesinden 6'sının Türkiye'de gerçekleşmesini engellemeye yönelik uluslararası bir operasyondu. Emperyalistlerin ekmeğine yağ sürmekle emperyalistlere bu büyük mega projelerle tokat atmak işte bizim şiarımız.

2015'te bunlar yapılmasın diyenler, Gezi de vandalizme esir oldular. Biz vandalizme esir değil, milletimizin emrinde hizmetkar olmaya geldik."

Soru cevap bölümünün ardından 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 8. maddesi kabul edildi.

Öte yandan Portekiz Parlamentosu Dışişleri ve Yurtdışındaki Portekiz Toplulukları Komisyonu Başkanı Sergio Sousa Pinto ve beraberindeki heyet, kordiplomatik locasından bir süre Genel Kurul çalışmalarını izledi.



