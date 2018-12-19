2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, "Biz gençler, özgürlüğü çok seviyoruz. Sahip olduğumuz özgürlüğe her zaman sahip olmak istiyoruz. Tüm milletvekillerimizden özgürlüğü öncelemelerini istiyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin, 6. maddesi üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Koray Aydın, demokrasinin olmazsa olmazının kuvvetler ayrılığı prensibi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kuvvetler ayrılığı prensibini yerle bir ettiğini ve adeta bütün güçleri tek elde topladığını öne sürdü.

Türkiye'nin, satın alma gücü açısından Avrupa'da 37 ülke arasında 29'uncu sırada bulunduğuna dikkati çeken Aydın, "Ekonominin neresinden tutsak elimizde kalıyor. Daha dün işsizlik rakamları açıklandı, eylül ayı itibarıyla işsizlik 11,4 oldu. Her 4 gençten biri işsiz. İşsizlik, devri iktidarınızda artık kronik hale geldi." ifadesini kullandı.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, teklifin 6. maddesinin genel olarak ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amacını taşıdığını dile getirdi.

Bütçe disiplini açısından kamuda tasarruf sağlanması ve mevcut kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayan Özyürek, "Bu açıdan bakıldığında, bütçede öngörülen tasarruf tedbirlerinin ve ödeneklerin yönetimi önemlidir. 2019 yılı bütçesine bakıldığında, tasarrufların kamu yönetiminden ziyade kamu yatırımları kalemlerinden yapıldığı görülmektedir." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, AK Parti iktidarları döneminde büyüme rakamlarına ve kişi başına düşen gelire ilişkin verilere değinerek, rakamların, "efsane" şeklinde yansıtılmasını eleştirdi.

Türkiye'nin tarihsel gelişimi içerisinde bakıldığında yüzde 7 civarındaki büyümelerin başarılı olarak görülmesi gerektiğini, bu rakamın altındaki büyüme oranlarının çok da önemli olarak görülmemesi gerektiğini öne süren Katırcıoğlu, AK Parti'nin ekonomiyi yönetemediğini savundu.

- "Küresel ölçekte bir dünya rekorudur"

Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "15-16 yıllık büyüme oranlarına baktığımızda ortalamada 5.7'dir. Bu hakikaten küresel ölçekte bir dünya rekorudur. 230 milyar dolarlardan 850 milyar dolarlara getirilmiş bir ekonomi vardır. Kişi başına düşen milli gelir, 3 bin dolarlardan 11 bin dolarlara gelmiştir. Bu, 65 milyon nüfustan 81 milyon nüfusa çıkmak suretiyle yapılmıştır." dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, bütçenin demokratik olmadığını savunarak, "Bu bütçe halkın, köylünün, emeklinin, çalışanın bütçesi değil. Bütçe ne yazık ki, faiz lobilerinin, sarayın, halkı korkutarak terbiye etmeye çalışan diktatörlük yapısının bütçesidir." diye konuştu.

- "Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz"

Şahsı adına söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, konuşmasına, "Üniversitede öğrenciyken birisi bana, 'Altı ay sonra milletin kürsüsünden sesleneceksin.' dese asla inanmazdım." diyerek başladı ve tüm gençlere hayal kurma ve inanma şansı verenlere teşekkür etti.

Meclisin en genç milletvekili olduğunu dile getiren Kadak, Türkiye'de kendisi gibi 17 milyon gencin bulunduğunu ve Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olduğunu anımsattı.

Kadak, şunları söyledi:

"Biz gençler, özgürlüğü çok seviyoruz. Sahip olduğumuz özgürlüğe her zaman sahip olmak istiyoruz. Tüm milletvekillerimizden özgürlüğü öncelemelerini istiyorum. Ülkemizin, 90'lı yıllardan hatırladığımız yasaklara, daha da öncesinden gelen tek tip vatandaş yetiştirme gayeli dönemlere geri döndürülmesine hep birlikte izin vermeyeceğiz diyelim. 'Başörtülü-başörtüsüz, dindar-seküler, doğulu-batılı' gibi ayrımları, biz, açıkçası, gençler olarak bilmiyoruz aramızda. Lütfen, bu ayrımları bize hiçbir zaman göstermeyin çünkü biz kavga etmek değil, üretmek istiyoruz."

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, bütçede toplam 75,9 milyar tutarında tasarruf tedbiri uygulandığını, bunun 59,9 milyar lirasının harcama tasarruflarından sağlandığını, 16 milyar lirasının da gelir artırıcı tedbirler olduğunu bildirdi. Bilgiç, "Buna bir dengeleme ve tasarruf bütçesi demenin de yanlış olmayacağı net olarak açıktır." dedi.

Konuşmaların ardından 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6. maddesi kabul edildi.







