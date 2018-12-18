2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde yanında getirdiği bir simidi ikiye bölerek yarısını gösterdi ve "Bu kadarını 100 kişiden bir kişi yiyor, yarısından azını ise 99 kişi yiyor. Bu mu sizin adalet anlayışınız?" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2019 yılı bütçelerinin kabul edilmesinin ardından, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Teklifin 1. ve 2. maddeleri, üzerinde konuşma yapılmadan oylanarak kabul edildi.

Teklifin 3. maddesi üzerinde İYİ Parti Grubu adına konuşan Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, teklife ilişkin eleştirilerini anlattı.

Hükümetin bu bütçeyle atanamayan vatandaşların hayallerini öldürdüğünü iddia eden Erel, "Madem insanlara alanlarında ihtiyaç yok, o zaman neden o okulları açtınız? Ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar okul açın, o kadar mezun verin; son kişi atanıncaya kadar da öğrenci almayın okullara artık. Neye ihtiyacınız varsa o alanda okutun gençleri, onların hayalleri, gelecekleri ve ümitleriyle oynamayın." dedi.

Bir fotoğraf gösteren Erel, "Bir çocuk, buzdolabının içinin fotoğrafını gönderdi. '10 gündür bu böyle, içi boş ama annem çok gururlu, kimse duymasın' diyor. Babası inşaatlarda iş bulursa çalışıyor. Sizin bu bütçeniz işsizliğe çare oluyor mu?" diye konuştu.

Yanında getirdiği bir simidi ikiye bölerek yarısını gösteren Erel, "Bu kadarını 100 kişiden bir kişi yiyor, yarısından azını ise 99 kişi yiyor. Bu mu sizin adalet anlayışınız?" diye sordu.

Ayhan Erel, konuşmasının ardından, simidi TBMM Başkanvekili Celal Adan ve AK Parti milletvekillerine ikram etti.

MHP Grubu adına konuşan Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, bugüne kadar "Kayserili işini bilir" mantığı ile sırtlarının sıvandığını belirterek, "Ama durum böyle değil. Artık Kayseri'ye gerekli yatırımların yapılması gerekiyor. Kayserili öz güven sahibidir, çalışkandır, dürüsttür, vizyon sahibidir, iddiasız olmaz, olamaz. Bu nedenle birçok tanınmış iş adamı Kayseri'den çıkmıştır. Biz artık 'Kayserili işini bilir' değil, 'Kayserili devletin desteğini heba etmez' denilmesini istiyoruz." diye konuştu.

- "Halktan kemer sıkması isteniyor"

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, bütçede gelir ve giderlerin birbirini tutmadığını iddia ederek, "Çünkü sarayın giderleri yoksul halktan alınan vergiyle artık karşılanamıyor. Saray kemer sıkmıyor ama halktan kemer sıkması isteniyor." iddiasında bulundu.

Tosun, "Bütçe halkın bütçesi değildir, savaşın ve saltanatın kendisini bir yıl daha garantiye almasının bütçesidir. Savaş politikaları nedeniyle halk daha da yoksullaşmaktadır. Çünkü Milli Savunma Bakanlığına ayrılan bütçe çok fazladır." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de milletvekillerinin bütçe üzerinde yapabileceklerinin sadece onaylama ile sınırlı olduğunu savunarak, "Meclis sadece onay makamı halinde." dedi.

Meclisin bütçeyi reddetme gibi bir hakkının olmadığını kaydeden Emre, "Bu durumda iktidarın yoluna devam edebildiği bir durumla karşı karşıyayız. Siyasetin etkisinin azaldığı, idarenin gücünün ve etkisinin arttığı bir dönemi yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ise AK Parti'nin 2019 yılı bütçesinin de öncekiler gibi yatırım bütçesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ekonomide son birkaç yılda yaşadığı şoklara rağmen, alınan tedbirlerin de etkisiyle yüzde 7,4'lük güçlü bir büyüme sağladığını vurgulayan Kaynarca, Türkiye'nin G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu kaydetti.

Kaynarca, "2002'de her 100 liranın 86 lirası faize giderken, 2019 bütçesinde her 100 liranın sadece 16 lirası faiz ödemelerine gidecek." dedi.

Konuşmaların ardından teklifin 3. maddesi kabul edildi.



