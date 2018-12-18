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2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşülmesine başlandı

18 Aralık 2018 Salı 11:15
2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşülmesine başlandı.

Genel Kurul, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Bütçenin 8. turunda; Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulunun bütçeleri de ele alınacak.

Genel Kurulda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 6 maddesinin oylaması da yapılacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay aldı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 11:15
  1. 2019 yılı bütçesi
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  3. tbmm genel kurulu

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