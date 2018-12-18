2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Türkiye'den başka hiçbir ülke, 4 bin IŞİD'liyi öldürmemiştir. Göğüs göğüse IŞİD ile hiç kimse savaşmamıştır. Biz nasıl Afrin'de PKK'lıları gömdüysek, Türkiye içinde olduğu gibi, yine Fırat Kalkanı bölgesinde ve Irak'ta 4 binden fazla IŞİD'liyi de yok ettik." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Sanayi ve Teknoloji, Milli Savunma ile Dışişleri bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerinde parti grupları adına söz alan milletvekillerinin konuşmaları tamamlandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Varank, "Bu bütçede bilim, teknoloji, sanayi, Ar-Ge ve girişimcilik yok." şeklinde bir eleştiride bulunulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Böyle bir cümleyi kurabilmek için bu kavramlara dair zerre fikir sahibi olmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçekten bu eleştirileri hayretle izledim. Fabrikalar açılmıyor denildi. Son dönemde açılan veya faaliyete geçen büyük yatırımlara kısa örnekler vermek istiyorum. SOCAR üretime başladı. Eti Bakır Maden, Mazı Dağı'nda üretime başladı, Dalgakıran firmasının dünya çapında bir turbo kompresör fabrikasını Gebze'de açtık. Aksaray Mercedes Kamyon fabrikası kapasitesini artırmak üzere yan sanayi fabrikalarını devreye alıyor. Asgari 500 milyon lira yatırım yapacak olan Renault MAİS, Sütaş, TAİ, Bosch, Alvimedica, BMC, SASA, Pirelli gibi markalar yatırımlarına başladılar. 2018 yılının ilk 11 ayında 143 milyar lira tutarında 5 bin 559 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Dolayısıyla bunları görmezden gelmek için ya gerçekten kötü niyetli olmak ya da olup bitenlerden bihaber haber olmak gerekiyor."

"Yerlileşme" konusunda bir soru üzerine Varank, ara ve yatırım mallarını Türkiye'de üretmenin temel amaçları olduğunu belirterek, 4 binden fazla ürünü incelediklerini, "cari açığa etkileri, dünya ticaretindeki eğilimler, teknoloji seviyeleri ve yerli üretim yetkinliklerini" dikkate alarak bu ürünleri önceliklendirdiklerini vurguladı.

Varank, "Öncelikli ürünleri, üretici ve alıcının bir arada desteklendiği Ar-Ge'den seri üretime yakın takip ettiğimiz, uçtan uca yerlileştirme dediğimiz bir programla yerli olarak üreteceğiz." ifadesini kullandı.

"Organize sanayi bölgelerinin (OSB) yüzde 50'si boş" şeklinde bir eleştiri geldiğini aktaran Varank, şöyle konuştu:

"Bu rakam da doğru değil. Bugün itibarıyla 311 OSB'de yer alan sanayi parsellerinin doluluk oranı ve inşaatlarla birlikte yüzde 74 seviyesinde. 2002 yılına göre OSB'lerde üretimdeki parsel sayısı 5 kat artarak 52 bin 717 parsele ulaştı. Sadece 2018'de, 2 bin 179 parselde üretime geçildi, 3 bin 430 parselde inşaat ve 4 bin 548 parselde proje çalışmalarına başlandı. Üretime geçen işletmelerde yaklaşık 109 bin yeni istihdam imkanı sağlandı."

- İsrail ile ilişkiler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, "İsrail ile ilişkiler kötü ancak ticaret arttı" şeklinde bir eleştiri geldiğini anımsatarak, ticaretin özel şirketler arasında olduğunu ve özel şirketlerin ticaretini engellemenin Uluslararası Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğuna dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "Bir ülke ile ilişkiler kötü diye, iş adamlarımızı 'ticaret yapmayın' diyerek cezalandırmak doğru bir yaklaşım değildir." dedi.

Türkiye'ye sığınan Suriyelilere ilişkin Çavuşoğlu, Doğu Guta, Humus, Hama gibi şehirlere, hatta İdlib Muhtırasına kadar rejimin İdlib'e de saldırmasıyla bu bölgelerden de Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Afrin ve Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesine dönen Suriyeli sayısına ilişkin verilen rakamların doğru olduğunu, hatta o bölgeye Suriye içerisinde yerinden edilen insanların da döndüğünü vurguladı.

HDP'den, "DEAŞ'a destek verip vermediklerinin" sorulduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Türkiye'den başka hiçbir ülke, 4 bin IŞİD'liyi öldürmemiştir. Göğüs göğüse IŞİD ile hiç kimse savaşmamıştır. Biz nasıl Afrin'de PKK'lıları gömdüysek, Türkiye içinde olduğu gibi, yine Fırat Kalkanı bölgesinde ve Irak'ta 4 binden fazla IŞİD'liyi de yok ettik. Türkiye kadar hiç kimse bu mücadeleyi vermedi." açıklamasını yaptı.

"Esed'le çalışabiliriz" demediğini belirten Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler gözetiminde demokratik, adil ve herkesin katıldığı bir seçim olduktan sonra onunla ilişkiler, herkes değerlendirilir." ifadesini kullandığını söyledi. Çavuşoğlu, konuşmasının son derece açık ve net olduğunu, İngilizcesine bakılabileceğini kaydetti.

- IPA fonları

IPA fonlarına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, bu fonların Türkiye ekonomisine zarar vermeyeceğini ancak Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye'yi cezalandırmak için küçük kesintiler yapmasının AB'ye yakışmayacağını ifade etti.

Türkiye'nin, insani yardımlar ve izlenilen politikalarda tüm dünyanın takdirini kazandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Biz takdir için değil, 8 milyar dolar insani yardım yaparken, yoksulların, mağdurların, mazlumların umudu olduğumuz için yapıyoruz. Dış politikada attığınız adımlar, ekonomik ilişkiler önemli. Ama izlediğimiz politikalar sayesinde Türkiye'nin itibarı arttıkça, ekonomimiz büyüyecek, ticaretimiz artacak, ülkemize gelen turist sayısı da artacak." şeklinde konuştu.

AB Sayıştayı'nın, kendi iç çalışanlarını denetleyebileceğini, Türkiye'yi denetleme hakkının olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Tabi ki soracak, bu rakamlar nereye harcandı diye. AB ile bizim kurumlarımız arasında da bir şeffaflık var. Bu bilgileri AB ile de bizler zaten paylaşıyoruz. AB Sayıştayı'nın hiçbir şekilde bizi denetleme hakkı yoktur." dedi.

İdlib'deki gelişmelere ilişkin de Çavuşoğlu, "İdlib ile ilgili hiçbir sorun yoktur. Rusya'nın da bir şikayeti yoktur. Biz burada İdlib Mutabakatını başarılı bir şekilde, istihbaratımızla uyguluyoruz. Yıl sonuna kadar yolları da açacağız." ifadelerini kullandı.

- "Bedelli askerlik için 635 bin 582 yükümlü başvurdu"

Hulusi Akar da bedelli askerlik için 635 bin 582 yükümlünün başvurduğunu belirterek, "Bize gelen rakamlara göre 9 milyar 533 milyon TL toplam gelir elde edildi." diye konuştu.



"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." dedi.



Uzman erbaşlar başta olmak üzere subay ve astsubayların özlük haklarına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akar, "Orduevleri, uzman erbaşlarımıza bazı yerler düzenlenmesi konusu vardı. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'e kursa gelen gençlerimiz bazı sıkıntılar yaşıyorlardı. Onun için Ankara'da başladık, yer temin ettik, örnek olarak bunu açacağız ve daha sonra ilk fırsatta İstanbul'da iki, İzmir'de bir olmak üzere başlayıp bunu geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Uzuv kaybı olmayan muharip gazilere ilişkin soruya da Akar, "Malul kalmayacak şekilde yaralanan TSK ve İçişleri Bakanlığı personeli sayısı 19 bin 987. Bunlarla alakalı mesele, yüzde 40 uzuv kaybı olup olmaması meselesi değil, askerlik görevini yapıp yapamaması meselesi." dedi.

Akar, buna ilişkin çalışmaların ilgili bakanlıklarla devam ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji, Milli Savunma ile Dışişleri bakanlıklarının bütçelerinin yanı sıra GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOSGEB İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumunun 2019 yılı bütçeleri kabul edildi.

Ayrıca Genel Kurul'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Avrupa Birliği bakanlıklarının kesin hesabı da oylanarak kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, bütçenin 7. tur görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, birleşimi, saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.