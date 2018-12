2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "15 Temmuz’dan itibaren, FETÖ nedeniyle, TSK'den bu güne kadar 150 general/amiral, 7 bin 595 subay, 5 bin 723 astsubay, 1257 uzman erbaş, sözleşmeli er ve 429 devlet memuru, işçi olmak üzere toplam 15 bin 154 personel ihraç edilmiş, ihraç edilen 326 personel ise göreve iade edilmiştir." dedi.

Akar, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesine ilişkin sunumunda, yurt içi ve sınır ötesinde başarıyla yürütülen terörle mücadele harekatlarının yanı sıra NATO, BM, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında, dünyanın çeşitli coğrafyalarında görev ve sorumluluklar üstlenildiğini belirtti.

Akdeniz'deki Deniz Muhafızı Harekatı ve Irak görevi başta olmak üzere, Afganistan'dan Kosova'ya, Bosna Hersek'ten Katar'a, Lübnan'dan, Sudan'a ve Somali'den Aden Körfezi'ne uzanan geniş bir coğrafyada birçok misyon ve operasyonu fiilen desteklemek suretiyle bölge ve dünya barışına katkı sağlandığını dile getiren Bakan Akar, "Bu çerçevede, müttefiklerimizden de terörle mücadele öncelikli olmak üzere ortak konularda iş birliği ve dayanışma içinde olmayı beklemek en doğal hakkımızdır." diye konuştu.

Hava savunma sistemini "bir tercih değil, zorunluluk" olarak nitelendiren Akar, "Rusya Federasyonundan S-400 sistemleri tedariki ile ülkemiz, önemli bir hava savunma yeteneği kazanmış olacaktır." ifadesini kullandı.

Teknoloji transferi ve ortak üretim yoluyla, milli sistemleri geliştirmek üzere başlatılan çalışmaların da İtalya ve Fransa ortaklığı olan EUROSAM ile yürütüldüğünü bildiren Bakan Akar, "İlaveten Patriot sistem tedarikine yönelik olarak ABD tarafına istek mektubu gönderilmiştir fakat ABD tarafından bu talebimize henüz bir cevap gelmemiştir." dedi.

- FETÖ ile mücadele

Yerli ve mili uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi projesi Siper'in de ilk adımının atıldığını anımsatan Bakan Akar, "F-35 programı planlandığı şekilde devam etmektedir. İlk iki uçak, 21 Haziran 2018'de teslim alınmıştır. Pilot ve bakım eğitimleri, Arizona ABD'de devam etmektedir. Mart 2019'da alınacak iki uçakla birlikte toplam 4 uçak, pilot, bakım eğitimleri için 2020 sonuna kadar ABD'de kalacak, 5. ve 6. uçaklar ise 30 Kasım 2019 tarihinde Malatya'ya intikal ettirilecektir." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadele kapsamında TSK'deki ihraçlara ilişkin de bilgi veren Akar, "15 Temmuz'dan itibaren, FETÖ nedeniyle, TSK'den bu güne kadar 150 general/amiral, 7 bin 595 subay, 5 bin 723 astsubay, 1257 uzman erbaş, sözleşmeli er ve 429 devlet memuru, işçi olmak üzere toplam 15 bin 154 personel ihraç edilmiş, ihraç edilen 326 personel ise göreve iade edilmiştir. Süreç devam etmektedir.FETÖ bağlantılı son personel de Milli Savunma Bakanlığı bünyesinden temizleninceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." diye konuştu.

15 Temmuz'dan sonra personel temin faaliyetlerine süratle başlandığını belirten Akar, "Toplam 51 bin 326 personel temin edilmiştir. Muvazzafı, emeklisi, her rütbedeki asker ve sivil personeli, şehit yakınları ve gazilerimizle büyük bir aile olan Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerden temizlendikçe sayısal bir azalma yaşamakla beraber, vatanına, milletine, bayrağına bağlı silah arkadaşlarımızın fedakarlık ve kahramanlığı ile etkinliğini, caydırıcılığını ve saygınlığını her geçen gün artırmaktadır." dedi.

Akar, asker alma faaliyetlerine değinerek, "Bedelli askerlik kapsamında; 635 bin 582 vatandaşımızın müracaat işlemi tamamlanmış, bunlardan 86 binin temel eğitimleri sona ermiştir, kalan yükümlülerin eğitim süreci devam etmektedir." bilgisini verdi.

- Yeni askerlik sistemi

Dövizle askerlik hizmetinde yaş sınırının kaldırıldığını, uzaktan eğitimle vatandaşların bulundukları yerlerden askerlik hizmetini yerine getirmelerine imkan sağlandığını bildiren Akar, "Vatandaşlarımızın eğitim durumları ile mesleki meşguliyetlerini dikkate alarak, herkesin en uygun zamanda askerlik görevini yapmasını sağlayacak şekilde, askerlik süresinin kısaltılması dahil, yeni askerlik sistemi üzerindeki çalışmalar da ilgili bakanlık ve kurumlarla yoğun bir şekilde devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Üniversitesinde, misafir askeri öğrenciler dahil toplam 11 bin 406 personelin eğitim ve öğrenim gördüğünü belirten Akar, sorumlu diğer bakanlık ve kurumların yanı sıra Milli Savunma Bakanlığının da şehit yakınlarına ve kahraman gazilere, üzerine düşen her türlü desteği hassasiyetle ve heyecanla sağlandığını belirtti.

Akar, "Azami yerlilik ve millilik kriterleri esas alınarak ordunun modernizasyonunun sağlanmasına, ihtiyaç duyduğu diğer mal ve hizmetlerin daha süratli, kaliteli, güvenli ve maliyet etkin şekilde tedarik edilmesine yönelik her türlü çalışma yapılmakta, her türlü tedbir alınmaktadır. Savunma sanayii atılımları çerçevesinde, yüzde 65 olan yerlilik ve millilik oranı her geçen gün artmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke ve milletin güvenliğinin sağlanmasının, her an harbe hazır, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduyla mümkün olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"2019 yılı bütçe teklifi hazırlanırken mali disiplinin sağlanması sürecine katkıda bulunulması da göz önünde bulundurulmuştur.Bu bilinçle hazırlanan, Milli Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Bütçe Teklifi, 46 milyar 462 milyon 303 bin TL olarak huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı 2019 yılı bütçe teklifi; Türk Silahlı Kuvvetlerine verilen görevlerin etkinlikle yerine getirilmesi, bunu sağlayacak kuvvet yapısının oluşturulması, çağın gereklerine göre modernize edilmesi ve harbe hazırlık seviyesi ile muharebe gücünün yükseltilmesi amacıyla hazırlanmıştır."

