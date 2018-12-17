2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Türkiye, katma değeri yüksek yeni ürün ve teknoloji geliştirme konusunda vakit kaybedecek durumda değildir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji, Milli Savunma ile Dışişleri bakanlıklarının ve bağlı kamu kurumların 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerine devam ediliyor.

MHP Grubu adına söz alan Genel Başkan Yardımcısı Yönter, insanlığın ufuk çizgisi nereyi gösteriyorsa Türkiye'nin de orada olması gerektiğini söyledi.

Daha iyi bir dünya, daha huzurlu bir toplum, daha güçlü ve sözü dinlenir bir Türkiye için hedeflerin olması gerektiğini, bu uğurda yapılacak daha çok işin bulunduğunu vurgulayan İzzet Ulvi Yönter, şunları kaydetti:

"Teknolojideki gelişmelerin sosyal ve ahlaki değerleri gölgede bırakması, aşılması gereken, üstesinden gelinmesi gereken bir handikaptır. Teknolojik yenilik ve gelişmelerden mahrum toplumların hem ekonomik hem de siyasal meseleleri, günbegün derinleşmekte ve ağırlaşmaktadır. Sosyal gerçeklerle ve milli müktesebatla bağdaşmayan teknolojik yeniliklerin altından kalkılması çok zaman alacaktır. Türkiye az ya da çok bir teknolojik dönüşüm yaşamaktadır ancak halen milli yenilik sisteminde ciddi açmazlarımız vardır. Katma değeri yüksek ürün üretiminde çözülmesi gereken zaaflarımız vardır. İleri teknoloji içeren ürün ihracatımız zayıftır. Yeni fikirlere açık olmak, Ar-Ge yatırımlarını desteklemek, bilgi ekonomisiyle ilgili talep ve ihtiyaçlara cevap vermenin aciliyeti vardır. Türkiye, katma değeri yüksek yeni ürün ve teknoloji geliştirme konusunda vakit kaybedecek durumda değildir."

Yönter, sanayileşmiş ülkelerin ortak özelliğinin "sorun çözme kültürünün gelişmiş olması" olduğunu anlatarak, "Biz neden sorunlarımızı kalıcı bir şekilde çözemiyoruz. Çünkü, sanayileşme noktasında geride kaldık." ifadelerini kullandı.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Asya'nın, Avrupa'nın, Orta Doğu'nun, Kuzey Afrika'nın ve Arap Yarımadası'nın tarihinden Türk'ün çıkarılması halinde tarih yazılamayacağını söyledi.

Yazılacak tarihte Türk olmadığı müddetçe haktan, hukuktan, adaletten ve hoşgörüden bahsedilemeyeceğinin altını çizen Vahapoğlu, "Bu şanlı tarihin önemli kısmı Türk askeri tarafından yazılmış ve destanlaştırılmıştır. Devlet ve millet olarak bu coğrafyaya hakkı, hukuku, adaleti ve hoşgörüyü bizler getirdik. Bugüne kadar bedellerin en ağırını ödeyerek ayakta kaldık. Bundan sonra da tarihin bizlere yüklemiş olduğu görevi hakkıyla yerine getireceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacağız." diye konuştu.

Mustafa Hidayet Vahapoğlu, terör dahil tüm tehditlere karşı etkin mücadele edebilmek için verilecek tepkilerin siyaset üstü olması gerektiğinin altını çizdi.

En güçlü silahın iyi eğitilmiş insan olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydeden Vahapoğlu, "Ordumuzun personeli üzerinde oynanan oyuna izin vermeyelim. Bu coğrafyada ayakta durabilmemiz için kara, deniz ve hava unsurlarımızı güçlü kılmalıyız." şeklinde konuştu.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da 20'nci yüzyılın başlarında kendilerini muktedir gören birtakım kuvvetlerin "hasta adam" olarak niteledikleri cihan devletini otopsi masasına yatırdıklarını, parça parça ettiklerini belirtti.

Kendisine biçilen kefeni yırtarak Lozan'da paçavra haline getiren asil Türk milletinin dirilişinin emperyalistleri hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayan Aydın, "O gün yenilgi psikolojisi ve ezikliğiyle 'Bu iş henüz bitmedi' diyenler, bugün kripto maşalarını yeniden devreye sokmuşlardır. Anadolu'nun güçlü harcı ve zenginliği olan etnik ve mezhepsel yapı üzerinden yarım kalan hesapları eşelemeye başlamışlardır. Bunu dün Irak'ta, Suriye'de ve bugün Yemen'de başarabilirler ama hesapları yine Türk milletinin azim ve kararlılığı bozacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de İslam coğrafyasının hemen her yerinde emperyalist güçlerin operasyonlarının sürdüğünü dile getirdi.

Dünya geneline yayılan kaosun Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyayı da etkilediğini belirten Özdemir, "Hemen her yerde harekete geçen fay hatları mevcuttur. İstikrarsızlık yerel sorunları da tetiklemektedir. Türkiye emperyalist güçlerin hedefindedir. Hep birlikte millete ve tarihe karşı sorumluluk taşıdığımız bir dönemin içindeyiz. Türkiye'nin gelecek vizyonunu daha geniş perspektifte değerlendirmeliyiz." dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin ise AB üyeliğinin Türkiye'nin stratejik hedeflerinin başında geldiğini, Türkiye'nin resmen AB üyesi olmasa da AB üyesi ülkelerde yaşayan 5 milyon insanı ile bir şekilde AB'nin içinde olduğunu ifade etti.