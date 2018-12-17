2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TSK'nın iç güvenliğe yönelik sınır ötesi operasyon yapma, terörle mücadelede İHA'ları, SİHA'ları kullanma yetkisi ve hakkının olduğunu belirterek, "Askerlerimiz sınır ötesi operasyona giderken, şehitlerimiz verilirken, şehitlerimizin kahramanlık hikayeleri siyasi malzeme haline getirilmemelidir." dedi

TBMM Genel Kurulunda CHP Grubu adına söz alan milletvekilleri, Sanayi ve Teknoloji, Milli Savunma ile Dışişleri bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "Erdoğan hükümetlerinin" uyguladığı dış politikanın, milli, İslami ve insani olmadığını, milli menfaatlere, İslami ve insani değerlere aykırı olduğunu iddia etti.

Şener, 8 yıldır Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yaşananların, Arap baharı değil Arap kara kışı olduğunu, köklerinin siyonist stratejilerine dayandığını, iç dinamiklerden daha çok dış dinamiklerin bir sonucu olduğunu savundu.

Savaşın felaket, barışın hayat olduğunu dile getiren Şener, "Dünya Müslümanları için savaş en büyük felakettir. Hükümet iç ve dış politikada sürekli sorunlar üretiyor, sonra kendi ürettiği sorunları çözmek için didiniyor, kendi ürettiği sorunlarla uğraşırken kahramanlık naraları atıyor. Türkiye için sağlam reçete, yurtta barış, dünyada barıştır. Türkiye barışçıl politikaları merkeze almalı, barışı bir temel kavram olarak yeniden üretmelidir, siyasi partiler, aydınlar, basın kuruluşları barışı temel bir söylem haline getirmelidir. Türkiye dünyada barışın sembolü bir ülke olmalıdır. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı vasıtasıyla barış kavramını ve barışa ulaşan stratejileri 57 İslam ülkesinin de temel hassasiyeti haline dönüştürmek için çaba harcamalıdır. Türkiye barış söylemlerine batı ülkeleri nezdinde destek aramalıdır." dedi.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, yapısal reformlar yapılmadığını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının aynı sistemde sürdüğü sürece bakanlığa ayrılan bütçenin işe yaramayacağını, bu rakamın sadece bakanlığın günlük ihtiyaçlarını, personel giderlerini karşılayacağını öne sürdü.

İşsizliğin çığ gibi büyüdüğünü savunan Arslan, "Bu insanlar yarın sokağa çıkacak, bizim yakamıza yapışacaklardır, senden para, borç isteyecektir, belki de sana saldıracaktır, senden faydalanmaya çalışacaktır. Bunları göz ardı etmeyin. 2019 yılı bütçesi üretim değil, tüketim bütçesidir. Bütçe borçkolik, dolarkolik, ithalatı artıracak bütçedir." dedi.

Arslan, sanayide üretimin artırılmasını, OSB'lerdeki boş arsalar araştırılarak, bunların sanayiye dönüştürülmesinin sağlanmasını, yeni OSB'lerin kurulmasını istedi.

- "Bırakın betona yatırım yapmayı"

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, dünyanın teknoloji çağını yaşadığını, endüstri 4.0 devriminin konuşulduğunu, her ülkenin kendi yapay zekasını üretmeye çalıştığını anlatarak, "Tüm dünya teknoloji devriminin temellerini atarken biz, her bütçe döneminde sektörden gelmeyen bakanların öncülüğünde bütçe taslaklarını görüşüyoruz. Bakanlık için söyleyebileceğimiz yeni bir şey yok. Çünkü AKP iktidarları için inşaattaki rant bilimde yok; sanayiye yatırım yapmak beton ekonomisi kadar kârlı değil; teknoloji üretmek harç karmaktan daha zor. O yüzden AKP iktidarları malayla sıva yapmaya devam ediyor. Bırakın artık betona yatırım yapmayı, yandaş müteahhitleri zengin etmeyi." diye konuştu.

"Kriz yok" söyleminin hemen ardından enflasyonun, son 15 yılın rekorunu kırdığını öne süren Tarhan, bu bütçede, bilim, teknoloji, üretim, AR-GE, sanayi ve ihracatın olmadığını savundu.

Tarhan, "Şalterlerin indiği, çarkların durduğu, fabrikaların farelere terk edildiği ülkemizde 2019 yılı sanayi bütçesi halk vicdanında hükümsüzdür. Rotu çıkan sanayinin, direksiyonu kopan hükümetin, fren ayarları tutmayan ekonominin sorumlusu sizlersiniz." dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, devletin iç güvenliğini sağlamak için sınır ötesi operasyonlara gitme yetkisi bulunduğuna işaret ederek, TSK'nın gerekirse Kandil'e, Fırat'ın doğusuna, gerekirse ihtiyaç duyduğu her bölgeye gidip, müdahale edebileceğini söyledi.

Erol, TSK'nın müdahale etme yetkisinin Meclis tarafından verildiğini, iradenin hükümetin; yetkinin TBMM'nin; uygulamanın da TSK'nın olduğunu kaydederek, "Doğal olarak TSK'nın iç güvenliğe yönelik sınır ötesi operasyon yapma hakkı da yetkisi de vardır. Ayrıca, terörle mücadelede İHA'ları da SİHA'ları kullanma yetkisi ve hakkı da vardır. Ama ulusal güvenliğimizi sağlamak için askerlerimizin sınır ötesi operasyona giderken ve orada şehitlerimiz verilirken bu şehitlerimizin oradaki kahramanlık hikayeleri asla siyasi malzeme haline getirilmemelidir. Çünkü o şehitlerimiz bu ülkenin üniter devlet yapısının ve bu vatan topraklarının korunması için gözünü kırpmadan şehit olan askerlerimizdir. Bu iç siyaset malzemesinin konusu değildir." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, bütçede, bilimin, teknolojinin, AR-GE'nin olmadığını ileri sürdü.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, hükümetin Suriye politikasının, başarı olarak sunulamayacağını savundu.

- "Siyasi körlük başka muhalefet etmek başka şey"

Konuşmaların tamamlanmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'li Şener'in konuşmasına yanıt verdi.

"Konya'da sokağa çıkamayan, yuhalanan birine cevap vermeye mecbur kalmaktan utandığını" ifade eden Turan, herkesin Şener'in "karın ağrısını" bildiğini, Şener'in siyasi ihtiraslarıyla kör olduğu için utanması gerektiğini söyledi. Turan, "Sayın Erdoğan BOP Başkanı ise Sayın Şener de BOP Başkan Yardımcısıydı. Şener, Sayın Erdoğan'ın 2005'te Yahudi cesaret ödülü aldığını söyledi. Sayın Şener, 2005'te o hükümetin başbakan yardımcısı, maliye bakanıydı. O cesaret ödülü alındığında Sayın Erdoğan'a değil, Türkiye'yi temsilen verilen, İkinci Dünya Savaşı'nda Türk diplomatlarının üstün başarısından dolayı verilen bir ödüldü." dedi.

Turan, siyasi körlük ile muhalefetin başka şeyler olduğunu dile getirerek, kurduğu partiden sonra en zıt partiye geçen kişinin, yarın ilk fırsatta CHP'yi de satacağını, aynı ithamları CHP'ye yönelik de yapabileceğini belirtti. Turan, makamların gelip geçici, adamlığın, karakterin kalıcı olduğunu ifade etti.

"Saray, rant bütçesi" şeklindeki eleştirilere işaret eden Turan, bütçenin baştan aşağı eğitim bütçesi olduğunu, en büyük payın eğitim, sağlık, sosyal hizmetlere ayrıldığını kaydetti. Turan, bütçenin saray bütçesi olması halinde milletin, 17 yıl aynı partiye bütçe yapma hakkı vermeyeceğini kaydetti. Turan, "2 milyon telefon faturasını görmeyenlerin, Şişli'yi, Ataşehir'i, rezidansları görmeyenlerin, tutup tutup aynı belgelerle, sahte fotoğraflarla, FETÖ'nün verdiği evraklarla ithamlarda bulunmasını doğru bulmuyoruz. Sizin saray dediğiniz bu milletin evi. Sayın Erdoğan'ı Subayevleri'nden, Kasımpaşa'dan biliriz." diye konuştu.

Şener ise Turan'ın, ağza alınmayacak şeyler söylediğini, hakaret niteliğindeki bütün kelimelerini, üslubunu Turan'a iade ettiğini söyledi. Şener, Konya'da yuhalandığı, sokağa çıkamadığı ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, seçim çalışmasını Konyalıların ilgisiyle tamamladığını, bazı "AK Partili trollerin" organize saldırıları olduğunu ancak onların da hiçbir yerde 3-5 kişiyi geçmediğini öne sürdü.



