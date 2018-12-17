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2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının bütçeleri kabul edildi

17 Aralık 2018 Pazartesi 01:46
2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının bütçeleri kabul edildi.

Bakanların ve milletvekillerinin konuşmalarının ardından İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri kabul edildi.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kesinhesabı da Genel Kurulda oylanarak kabul edildi.

- 13 saatlik görüşme

Bütçenin 6. tur görüşmeleri yaklaşık 13 saat sürdü. Kurumların bütçeleri üzerinde AK Parti'den 14, CHP'den 13, MHP ve HDP'den 9'ar, İYİ Parti'den 7, lehte ve aleyhte ise 2 milletvekili olmak üzere toplam 54 milletvekili söz aldı.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, bütçelerin kabulünün ardından birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 01:46
  1. 2019 yılı bütçeleri
  2. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. Sağlık Bakanlığı

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