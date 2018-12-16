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2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü; Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü ile 125 üniversitenin bütçeleri kabul edildi

16 Aralık 2018 Pazar 00:40
2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü ile 125 üniversitenin bütçeleri kabul edildi.

Kurumların bütçelerinin oylanması saat 2 saat sürdü.

TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün verdiği bilgiye göre, 5. turdaki kurumların bütçe ve kesin hesapları için 518 kez oylama yapıldı.

Bütçelerin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Levent Gök, "14,5 saattir bu oturumu yöneten Meclis Başkanvekili olarak teşekkürü hak ettiğimi düşünüyorum." dedi. Gök'ün bu sözlerine milletvekilleri alkışla karşılık verdi.

Gök, 6. turda yer alan kurumların bütçelerini görüşmek üzere birleşimi kapattı.



Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 00:40
  1. 2019 bütçesi
  2. 518
  3. Levent Gök
  4. oylama

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