2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, "Ülkemizdeki hızlı tren hatları dünyanın en yüksek teknolojisi ile donatılmıştır. Elbette sinyal sisteminde kamera sistemi de vardır. Ankara-Sincan arası konvansiyonel hat statüsündedir. Maksimum hızı 120 kilometredir, 5 hatlıdır. Ne olduysa oldu, onu bilmiyoruz. Savcılarımız inceliyor. Dün her zaman birinci hattan giden tren ikinci hattan gitmiştir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 125 üniversite ile bu bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruşluların bütçeleri üzerinde AK Parti milletvekillerinin konuşmaları tamamlandı.

AK Parti Grubu adına söz alan Sivas Milletvekili Habib Soluk, AK Parti hükümetleri döneminde ulaşım altyapısına yönelik yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Düne kadar tek yollarda araçlarla seyahat eden, konvansiyonel trenlerde günlerce yolculuk eden, PTT binalarında haberleşmek için saatlerce kuyrukta bekleyen, görüşemediği zaman terk edip giden vatandaşların, şimdilerde ise bölünmüş yollarda seyahat ettiğini, yüksek hızlı trenle konforlu şekilde yolculuk yaptığını ve fiber internet kullanarak dünyanın gelişmelerini anında gördüğünü belirtti.

Dünyada yapılan 10 mega projenin 6'sının Türkiye'de gerçekleştiğini ifade eden Soluk, "Milletimizin verdiği yetkiyle AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirdiğimiz projeler, ülkemizin dünyada parlayan yıldız haline gelmesini sağlamıştır." dedi.

Sivil havacılığın önündeki engeller yasal olarak kaldırılarak ülke havacılığının dünyayla rekabet eder hale geldiğini dile getiren Soluk, şöyle devam etti:

"2023 yılında havacılığımızı dünyanın merkezi haline getirme hedefimiz vardı. 29 Ekim'de açmış olduğumuz İstanbul Havalimanı ile bu hayalimizi de gerçekleştirmiş olduk. İstanbul Havalimanı, etaplar tamamlandığında 200 milyon yolcuya hitap edecek. 2003 yılında aktif 26 havaalanından iç ve dış hatlarda 34 milyon yolcu taşınırken bugün 56 havaalanıyla 200 milyon civarında yolcu taşınmaktadır. İç hatlarda tek hava yolu şirketiyle 2 noktadan 26 noktaya uçulurken bugün 5 hava yolu şirketiyle 7 merkezden 56 noktaya uçulmakta. Ayrıca yurt dışında 2 hava yolu şirketiyle 50 ülkede 60 noktaya uçulurken bugün yüzde 427 artışla 5 hava yolu şirketiyle 170 ülkede 317 noktaya uçulmaktadır."

Demir yollarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003 yılındaki "Demir yolları kaderine terk edilemez." sözlerinden sonra yeniden devlet politikası haline geldiğini söyleyen Soluk, "AK Parti hükümetleri döneminde yüksek hızlı treni Avrupa'da 6, dünyada 8'inci kullanan ülke unvanına ulaşmış durumdayız." diye konuştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, AK Parti hükümetlerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde insan hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitesini yükseltecek çok önemli projeleri bir bir hayata geçirdiğini belirtti.



Avrupa ve Asya'yı birleştiren Marmaray Projesi'yle günde yaklaşık 185 bin yolcunun taşındığını anlatan Demir, hükümet tarafından, ülkenin her köşesine ulaşımı sağlayan devlet ve il yollarının fiziki ve geometrik standartlarının da yükseltildiğini ifade etti. Akıllı ulaşım sistemleri tesis edilerek hizmet seviyesinin artırıldığını ve trafik güvenliğinin sağlandığını dile getiren Demir, bu sayede 2003 ile 2017 yılları arasında trafik kazalarının bir hayli azaldığını kaydetti.

Demir, "Hava yolu taşımacılığına kattığımız özel sektör ve rekabete dayalı pazar ortamında, bugün geldiğimiz noktada vatandaşlarımız artık rahatça seyahat edebilmektedir. Bunun neticesinde geçmişte uçakla seyahat etmenin hayal olduğu dönemlerden sonra hava yolu, halkın yolu haline gelmiştir." şeklinde konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, 4.5G mobil iletişim teknolojisinin halihazırda Türkiye'de büyük bir yaygınlığa kavuştuğunu, bununla beraber 2020 yılı itibarıyla dünyada yeni nesil 5G ve ötesi mobil haberleşme teknolojilerine geçişin başlanmasının beklendiğini söyledi.

Elektronik haberleşme şebekelerinde yerli ve milli donanım ve yazılımların kullanılmasının, sadece ekonomik olarak cari açığın azaltılması bakımından önemli olmadığını, bugünde ülkelerin savunma ve güvenlik politikaları açısından ön sıralara yerleşen siber güvenlik ve bilgi güvenliğinin temini için de kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Yıldız, ayrıca bu sayede ülkenin yüksek katma değerli ürün üretebilme kabiliyetini artırarak çok önemli bir istihdam kaynağına da kavuşacağını dile getirdi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, 2003'ten itibaren bölgesel havacılık politikası ve sivil havacılıkta serbestleşmenin hayata geçirilmesiyle son 15 yılda Türk sivil havacılığı adına destansı bir başarı öyküsü yazıldığını anlattı.

AK Parti iktidarları döneminde havacılık sektörünün katbekat büyüdüğünü, üretimi temel alan politikalarla yerli ve milli hava araçlarının gökyüzüyle kucaklaştığını söyleyen Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Tüm zor koşullara rağmen yerli uçak üreten, hatta ihraç eden fakat birileri tarafından uçak fabrikaları tencere fabrikasına dönüştürülen Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş'un hayalini bugün AK Parti iktidarı gerçekleştirmektedir. Havacılık teknolojileri konusunda son dönemde ciddi gelişmeler kaydeden ülkemiz ilk yerli eğitim uçağı olan HÜRKUŞ'un milli sertifikasyonunu gerçekleştirmiş ve test uçuşlarına başarıyla devam etmektedir. Yerli helikopterimiz GÖKBEY ise çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünya kamuoyuna tanıtılmış, göklerdeki başarımız bir kez daha tescillenmiştir."

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin ülke geleceği ve coğrafya için çok önem teşkil ettiğini, bu nedenle bakanlık bütçesine, merkezi yönetim bütçesinin yüzde 17'sinin ayrıldığını ifade etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Türkiye'yi şekillendirecek gençleri ve insan kaynağını en iyi şekilde yetiştirmenin AK Parti hükümetlerinin her zaman önceliği olduğunu belirterek, 2019 yılı bütçesinde, geçmiş bütçelerde olduğu gibi aslan payının eğitime ayrılmış olmasının AK Parti hükümetlerinin eğitim konusuna ne denli önem verdiğinin açık göstergesi olduğunu vurguladı.

Eğitimde gelinen noktanın, AK Parti'nin eğitim konusunda büyük bir başarı ortaya koyduğunu gösterdiğini dile getiren İşler, "Nitekim bu hizmetler milletimizce de görülmektedir ki her seçimde partimize sahip çıkmış ve çıkmaya devam etmektedir. AK Parti hükümetleri olarak hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınmadık ve sığınmayı da doğru görmedik. Bu çerçevede, her ilde açılan üniversiteler ve artırılan kontenjanlarla, isteyen her öğrencimize eğitim hakkı tanıyarak eğitimde fırsat eşitliğini sözde olmaktan çıkarıp uygulamada hayata geçirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti iktidarları döneminde üniversite sayının 207'ye ulaştığını belirterek, merhum Turgut Özal'ın, üniversite sayısını 55'e çıkarttığında aydınların eleştirilerinin, "Bu üniversiteler, tabela üniversiteleridir." olduğunu söyledi. Özdemir, "Tabela üniversitesi ise ben sizden Konya'ya bir tane üniversite istiyorum. 4 tane üniversitemiz var. Lütfen bir tabela asın ve o tabelada, 'Uluslararası İslam Üniversitesi.' yazsın. Konyalılar olarak o tabelanın gerisini getiririz." şeklinde konuştu.

Türkiye'de üniversitelerin, uluslararası sıralamalara giremediğine ilişkin eleştiriler bulunduğunu söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Sanki AK Parti'den önce endeksleri tavan yaptırmıştık. Bu üniversitelerin sayısı 207'ye çıktığında endeksler akıllara geldi. Ondan önce bu endeksler neredeydi? AK Parti'nin açtığı üniversiteleri bırakalım da neden İstanbul Üniversitesi sıralamalara girmiyor? Niye Ankara Üniversitesi ya da başka üniversiteler endekslere girmiyor? Madem Cumhuriyet'le beraber kurulan üniversiteler var, onlar neden endekslerde yoklar? Uluslararası endekslere girse de girmese de bizim üniversitelerimiz başarılıdır. 'Bunun kıstası nedir?' derseniz, Türkiye'nin ihracatı 2018 sonu itibarıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırıyor. Bu ihracatı gerçekleştirenler, Oxford'dan, Cambridge, Harvard üniversitelerinden mezun olanlar değil, Ankara Üniversitesinden, İstanbul Üniversitesinden, Selçuk Üniversitesinden ve bu 207 üniversiteden mezun olanlardır. Bunlar milli uçağı, yerli tankı yapmışlardır. Onun için gayet başarılı üniversitelerimiz vardır. Başarının endeksi dışarıda aranmamalıdır."

- "Herkes bilir ki, tren beni sever ben de treni"

Gruplar adına konuşmaların tamamlanmasının ardından şahsı adına söz alan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, son 16 yılda yapılan yatırımlarla ülkenin her köşesinin erişebilir ve ulaşılabilir hale geldiğinin altını çizdi.

2003 yılı öncesindeki demir yollarının durumunu anımsatan Karaman, Atatürk'ün, "Demir yolları refah ve ümran tevlit eder" diyerek demir yollarında seferberlik başlattığını ancak sonraki 60 yılda demir yollarına gerekli yatırım yapılmadığını, çivi bile çakılmadığını söyledi.

Trenlerin ve hatların bakımlarının yapılamadığını, hatların yüzde 80'inde de sinyalin bulunmadığını ifade eden Karaman, CHP sıralarından kendisine yöneltilen eleştirilere karşılık da "Herkes bilir ki, tren beni sever ben de treni. Sizin sevdiğiniz gibi de değil. Her gün sabah gidip rayları da öpmüyoruz. Atatürk'ün dediği gibi trene hizmet ediyoruz ve treni Türkiye'de var etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti hükümetlerince bugüne kadar 6 milyar lirası sinyal olmak üzere 61 milyar lira yatırım yapıldığını aktaran Karaman, böylece yeni hızlı tren hatları, Marmaray'ın işletmeye alındığını söyledi.

Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasına da değinen Karaman, şunları kaydetti:

"Kazanın savunulacak bir tarafı yoktur. Kaza savunulamaz. Ancak burada bu konuyla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Trenlerin işletim sistemi dünyada iki farklı sistemle yapılır. Birisi sinyal sistemi, diğeri de merkez idare edilen sistem. Tren hızları 120 kilometrenin altında ise bu sistem kullanılır. 120 kilometrenin üzerinde sinyal mecburdur ama 120 kilometrenin altında merkezden idare sistemi kullanılır. Ülkemizdeki hızlı tren hatları dünyanın en yüksek teknolojisi ile donatılmıştır. Elbette sinyal sisteminde kamera sistemi de vardır. Ankara-Sincan arası konvansiyonel hat statüsündedir. Maksimum hızı 120 kilometredir, 5 hatlıdır. Ne olduysa oldu, onu bilmiyoruz. Savcılarımız inceliyor. Dün her zaman birinci hattan giden tren ikinci hattan gitmiştir."