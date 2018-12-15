2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 yılı itibarıyla kazı çalışmalarını 12 aya çıkaracak bir proje hazırladıklarını belirterek, "İlk etapta proje dahilinde kazı sürelerinin uzatılması ve daha fazla arkeolog istihdam edilmesi şartıyla 20 kazıyı destekleme kararı almış bulunmaktayız." dedi.

Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, dün Ankara'da yaşanan tren kazasında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hızlı ve hizmet odaklı yönetim anlayışına geçildiğini belirten Ersoy, karar alma süreçlerinin hızlanması ve hizmetlerin zaman kaybetmeden sunulabilmesini ilke edinen bu sistemin bir yansıması olarak Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kurumların, Bakanlığın bünyesinde bir araya getirildiğini anlattı.

Bu yeni yapılanmanın, Bakanlığın görev ve sorumluluklarını artırdığını ancak hedeflere ulaşma noktasında kendilerine güç kattığını vurgulayan Ersoy, "Bu yeni yönetim anlayışıyla kültür, sanat ve turizm değerlerimizin korunması, tanıtılması ve özellikle bu alanlarda milli bilincin ve farkındalığın artırılması yönündeki çalışmalarımız önümüzdeki dönemde daha da hız ve anlam kazanacaktır. Ülkemizin sahip olduğu tarihi birikim ve topraklarımızda yeşermiş büyük medeniyetlerin bıraktığı derin izlerin mirasçısı olarak bizler, hiç kuşkusuz kültürel faaliyetlerle daha fazla meşgul olacağız." diye konuştu.

Ersoy, kültür, sanat ve turizmin, ekonomik gelişmenin lokomotif güçlerinden biri olduğu kadar yurt dışında yürütülen tanıtım çalışmalarının en önemli yumuşak gücü ve el birliğiyle yüceltilecek imaj ve marka değeri olacağını bildirdi.

2018 yılının ilk 3 çeyreğinde yaklaşık 32 milyon dünya vatandaşının Türkiye'de misafir edildiğini, ziyaretçi sayısında Ocak-Ekim 2018 döneminde geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 23'lük artış sağlandığını kaydeden Ersoy, "Yurt dışından gelen vatandaşlarımızı da sayarsak yıl sonu itibarıyla 46 milyonun üzerinde bir turisti ülkemizde ağırlamış olacağız. Bu aşamadan sonra önceliğimiz nicelikten ziyade niteliği artırmak olmalı dolayısıyla turizm gelirlerini arttırmayı hedeflemekteyiz." ifadesini kullandı.

- "THY birkaç yıl içinde Avrupa'nın 1 numaralı havayolu haline gelecek"

Türkiye'nin bundan sonra büyük hedeflerin peşinde olduğuna işaret eden Ersoy, "Hedeflerimizi büyük koyacağız, buna ulaşmak için gerekli tüm altyapıya sahibiz. Dünyanın en büyük havalimanı İstanbul'da hizmete girdi. Avrupa ile kıyaslandığında, ekonomi olarak, turizm potansiyeli en büyük ülkesiyiz. Turizmin en önemli araçlardan biri olan ulaşımla ilgili elimizde dünyanın en çok noktasına uçan THY gibi bir markamız var. İnancım odur ki THY birkaç yıl içinde Avrupa'nın 1 numaralı havayolu haline gelecek." diye konuştu.

THY ile imzalanan protokol ile Direkt Turizm Hamlesi'ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Ersoy, bu doğrultuda 2019 Nisan ayı itibarıyla 13 hatta, 67 frekansla Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarına tarifeli uçuşların başlayacağını bildirdi.

Bakanlığın, THY'nin bu uçuş noktalarını tanıtımla destekleyeceğini anlatan Ersoy, "Esasen önemli olan bu hatları açmak değil, açılmış hatların dolu ve karlı bir şekilde uçmasını sağlamaktır. Bu, turizmin 12 aya yayılması ve istihdamın sürekliliği açısından da çok önemli. 2023'e kadar haftalık 300 frekansa çıkmak için gerekli politika projelerini aşamalı olarak hayata geçireceğiz." dedi.

Tanıtım yapmadan turizmde bir yere gelinmesinin beklenemeyeceğini belirten Ersoy, "Bu tanıtımı ise yalnızca devletten beklememek gerek. Sektörün tüm paydaşları, herkes, elini taşın altına koymalı. Şimdi devletle iç içe planlama ve koordinasyon yapacağımız tanıtım ağırlıklı bir fonu da oluşturarak son eksiğimizi de tamamlayıp en büyükler arasındaki yerimizi alacağız. Sonra da daha üst seviyelere doğru adım adım güvenle ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, turizmde Türkiye markasının yeniden yapılandırılmasının, 2019 tanıtım faaliyetlerinin odak noktası olacağına işaret ederek, "Hayata geçirmeyi planladığımız Turizm Geliştirme Fonu ile ilgili olarak da çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız. Yeni yıldan itibaren özel sektörle birlikte ortak kararlar alarak rakip gördüğümüz ülkelerin çok daha üzerinde bir performansla turizmimizi geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Rekabet gücünün artırılması, hizmetlerde yüksek kalitenin sağlanması adına nitelikli insan gücü yetiştirilmesinin, turizmin bugünü ve geleceği açısından önem taşıdığına değinen Ersoy, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ile sektörün ihtiyaçlarını dikkate alan bir eğitim modeli oluşturduklarını aktardı.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, turizm meslek liselerinin, sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek ve bu alandaki nitelikli insan gücünü yetiştirecek şekilde yapılandırıldığını belirtti.

- "Ülkemiz fevkalade büyük bir zenginliğe sahip"

"Ülkemiz yalnızca doğal güzellikleriyle değil, kültürel anlamda da fevkalade büyük bir zenginliğe sahip." diyen Ersoy, bu cazibe alanının, doğal olarak dünyanın pek çok yerinden milyonlarca ziyaretçiyi,tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu topraklara çektiğini anlattı.

Bu zenginliği tüm dünyaya açmak için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Ersoy, "Bu inançla 153 noktada arkeolojik kazı çalışmalarımız devam ediyor. 2019 yılı itibarıyla kazı çalışmalarımızı 12 aya çıkartacak bir proje hazırladık. İlk etapta proje dahilinde kazı sürelerinin uzatılması ve daha fazla arkeolog istihdam edilmesi şartıyla 20 kazıyı destekleme kararı almış bulunmaktayız." açıklamasını yaptı.

(Sürecek)