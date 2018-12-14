2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM (AA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Kurum yöneticileri, eğer adında 'Atatürk' olan kurumları temsilen o koltuklarda oturuyorsanız ya Atatürk'ü ve devrimlerini doğru anlatın ya da Atatürk'ün adını taşıyan bu kurumlardaki koltukları derhal boşaltın." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

CHP Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi ile Atatürk Araştırma Merkezi'nin faaliyetlerini eleştirdi.

Atatürk fotoğraflı tişört giyen Kılıç, "Bu dönem, Atatürk'e saldırmanın dayanılmaz hafifliğinin zirve yaptığı bir dönemdir. Bu dönem, Atatürk ve devrimlerini değersizleştirmenin prim yaptığı, değersizleştirme çabasında olanların ise makam ve mevkiyle ödüllendirildiği bir dönemdir. " diye konuştu.

Adında "Atatürk" olan kurumların, Atatürk ve cumhuriyete yönelik saldırılara karşı neden sessiz kaldığını soran Kılıç, "Bunun iki cevabı vardır diye düşünüyorum; ya bu saldırıyı yapanlarla aynı görüşteler ya da zamanın ruhuna uygun olarak yani güçten yana pozisyon alarak, gücün nimetlerinden yararlanmak peşindeler. Sizler, kurum yöneticileri eğer adında 'Atatürk' olan bu kurumları temsilen o koltuklarda oturuyorsanız ya Atatürk'ü ve devrimlerini doğru anlatın ya da Atatürk'ün adını taşıyan bu kurumlardaki koltukları derhal boşaltın." ifadelerini kullandı.

Kılıç'a cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Gerçek Atatürkçülük ile gardırop Atatürkçülüğü farklıdır." dedi.

İstanbul Havalimanı'nın fotoğrafını gösteren Akbaşoğlu, "Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir.' sözünü, 29 Ekim 2018'de dünyanın en büyük havalimanını açarak gerçekleştiren AK Parti'dir. Biz sözle değil icraatla konuşuruz. Atatürk Kültür Merkezi'ni de Taksim'e inşallah şubat ayında temellerini atmak suretiyle en güzel eserlerle ortaya koyacağız." diye konuştu.

Bu sırada CHP ve AK Parti'li milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Türkiye'nin bütün dünyaya açılan havalimanının adının Atatürk Havalimanı olduğunu söyledi. Özel, "Daha iyisini, daha yenisini, daha büyüğünü yapacağız.' dediler. Yapılış sürecine, ihalesindeki pisliklere ve doğa katliamına koyduğumuz şerhlerin altını tekrar imzalayarak o havalimanını yaptılar, havalimanı inşaatında ölen işçilerin ahlarını da yüreğimizde hissederek. Ama o havalimanının adını 'Atatürk Havalimanı' koyamadılar. Atatürk Havalimanı devreden çıktıktan sonra fiilen Atatürk'ün adını dünyadaki bütün uçuş tabelalarından silme pahasına bunu yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Atatürkçülük üzerinden geçinmeyi lütfen bırakın"

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Biz gür sesimizle hakkı haykırıyoruz." karşılığını verdi.

Dünyada 10 büyük projenin 6'sının Türkiye'de yapıldığını belirten Akbaşoğlu, "Öyle ucuz Atatürkçülük üzerinden geçinmeyi lütfen bırakın. Atatürk'ün hedeflerine sahip çıkın. Biz, Atatürk'ün ortaya koyduğu hedefleri, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedeflerini yaptığımız icraatlarla ispatlamış ve millet tarafından da takdir görmüş bir hükümetiz ve grubuz." dedi.

Tartışma üzerine görüşlerini dile getiren TBMM Başkanvekili Celal Adan da "Türk devletinin kuruluş iradesinin öncüsü Mustafa Kemal Atatürk devletimizi kurmuş. İyi ki Atatürk'ümüz var, iyi ki Atatürk'ü minnetle, şükranla anıyoruz." açıklamasını yaptı.

- "Hiç kimsenin gücü yetmez"

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunun, Büyük Önder Atatürk'ün, Türk milletine mirası ve vasiyeti olduğunu belirtti.

Türk Tarih Kurumunun, bizzat Atatürk'ün direktifleriyle kurulan kurumların başında geldiğini söyleyen Tuncer, şöyle devam etti:

"Atatürk'ten bu yana tüm cumhurbaşkanları büyük bir onurla bu iki kurumun koruyucu başkanları olurken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün vasiyetinin iptalinden söz etmiştir. Atatürk'ün vasiyetinin iptalinden bahsetmek onun aziz hatırasına çok büyük bir saygısızlıktır. O yüzden bilinmelidir ki Atatürk'ün vasiyetinin ve İş Bankası hisselerinin iptal edilmesine hiç kimsenin gücü yetmez. CHP ve yüce Türk milleti de asla buna müsaade etmez."

CHP Grup Başkanvekili Özel de "Bir hatıraya saygılı olmak için ilk önce bir vasiyete saygılı olmak lazım. Atatürk'ün vasiyetini tartışmaya açan biz değiliz. Atatürk'e küfredenleri baş tacı eden, Atatürk'e hakaret etmeyi meziyet sayanlara ziyaretler düzenleyen biz değiliz. O yüzden ya konuştuğunuz gibi davranacaksınız ya da davrandığınız gibi konuşacaksınız." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, bütçesi görüşülen kurumların, Cumhuriyetin kuruluşunda ortaya çıkan mekanizmalar olduğunu dile getirdi.

90 yıl önceyi okumakta asgari koşullarda ortaklaşılması gerektiğine dikkati çeken Bilgen, hem Orta Doğu'da hem de Türkiye'de en büyük ihtiyacın barış olduğunu vurguladı. Bilgen, "Mustafa Kemal kucağında bulduğu bir savaşı asker kimliğine rağmen barışla bitirmenin belki de en dahiyane örneklerinden birisidir. Bütün siyasi tarihte örnek gösterilecek isimlerden birisidir." diye konuştu.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, hükümetin, gençlerin gerçek sorunlarını anlamadığını, bütçeye bakıldığında da gençlerin sorunlarını çözmeye yönelik bir yaklaşım göremediğini kaydetti.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise sporun, sosyal hayatın en önemli alanlarından olduğunu, yürütmenin sporu geliştirmeyi bir devlet politikası haline getirmesi gerektiğini belirtti.

CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, devletin imkanlarının FETÖ benzeri yapılara verilmemesi ve gençlerin bu yapılara muhtaç olmasının önüne geçilmesini istedi.







