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2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçelerinin görüşmelerine başlandı

14 Aralık 2018 Cuma 11:12
2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Bütçe görüşmelerinin dördüncü turunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı; Spor Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun bütçeleri ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı aldı.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:12
  1. 2019 yılı bütçeleri
  2. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  3. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  4. tbmm genel kurulu

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