2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, "Türkiye, hızla kalkınan bir ülke olarak endüstriyel ve teknolojisi yüksek, yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vermelidir." dedi.

MHP milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının TBMM Genel Kurulunda görüşülen 2019 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Türkiye'nin gelirinin büyük bir bölümünü enerji ithalatına ayırdığını belirterek, büyümenin, kalkınmanın, gelişmiş bir ülke olabilmenin temel dinamiklerinden birisinin enerji olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin hızla artmakta olan enerji talebini karşılamak için sınırlı olan doğal kaynaklarını rasyonel bir şekilde kullanması gerektiğine işaret eden Başkan, "Yeni teknolojilerle enerji üretimini çeşitlendirmeye, verimliliğini artırmaya ve alternatif enerji kaynaklarına yönelik politikalar büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin, hızla kalkınan bir ülke olarak endüstriyel ve teknolojisi yüksek yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vermesi gerektiğini dile getiren Başkan, "Bu alanda yatırım yapacak olan firmalara bürokrasi azaltılmalı ve teşvik yoluyla kolaylıklar sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Enerji piyasasındaki önemli sorunlardan birinin de kayıp kaçak sorunu olduğunu belirten Başkan, şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak dar gelirli vatandaşlarımız için ağır yük oluşturan bu sorunun bir an evvel çözüme kavuşturulmasını talep etmekteyiz. Ayrıca çiftçinin, sanayicinin, esnafın elektrik faturası yükü de acilen hafifletilmelidir. Bu amaçla kayıp kaçak yükü ile sayaç okuma maliyeti tüketiciye yansıtılmamalı, TRT payı, enerji fonu payı, belediye tüketim vergi oranları azaltılmalı veya tümüyle kaldırılmalıdır."

- "Türkiye, milli enerji sorununa çözüm üretmek zorunda"

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ise enerjinin, ekonomik ve sosyal ilerlemeyi sağlayan, hayat kalitesini iyileştiren en önemli faktör olduğunu ifade ederek, dünya nüfusu arttıkça enerjiye ihtiyacın da orantılı olarak arttığını kaydetti. Şu an dünyadaki kavgaların, enerjinin üretilmesi, yönetilmesiyle alakalı olarak cereyan ettiğine dikkati çeken Kaşlı, "Türkiye de bu kavga içerisinde yerini tayin ederken hür ve kendi iradesiyle ayakta kalabilmek için milli enerji sorununa çözüm üretmek zorundadır." diye konuştu.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Türkiye'nin enerji kaynakları açısından çok zengin olmasa da bulunduğu konum itibarıyla kilit bir noktada bulunduğunu dile getirerek, "Üretim seyrinin batıdan doğuya doğru hızla kaydığı bu dönemde, ülkemizin çevresindeki enerji bölgelerinin ve ülkemizin önemi gittikçe artmaktadır." dedi.

Son yıllarda yapılan ve doğa katliamına sebep olan HES projelerinden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini savunan Yılmaz, "Düzce gibi Karadeniz'in birçok bölgesinde yapılan HES'ler doğayı tahrip ederken ekonomik getirileri tartışmalıdır." ifadesini kullandı.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışına itilmeye çalışıldığı hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, son haftalarda Akdeniz'de petrol üreticisi ülkelerin varlıklarını artırmaya çalıştığını söyledi.

ABD ve İsrail başta olmak üzere, Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tahrik edici girişimlerinin Akdeniz'de sürecin farklı bir boyuta doğru gittiğini gösterdiğine işaret eden Osmanağaoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bütçe görüşmelerinin açılışında bu konuyla ilgili ifadelerini değerli, devletin, Akdeniz enerji havzası üzerinde dönen kirli oyunlar karşısında mevcut duruş ve tavrını yerinde bulduklarını kaydetti.

- "İsrail'e ve piyonlarına asla meydan bırakılmayacaktır"

Osmanağaoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye ne kendisinin ne de Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarının gasbedilmesine asla müsaade etmeyecektir. Meşruluğu tartışmalı, ABD-İsrail menşeli Mısır hükümetinin kurnazlıklarına asla pabuç bırakılmayacaktır. Terörist destekçisi, sözde müttefikimiz ABD'nin, Türkiye'nin haklarını yok sayarak hareket etmesi asla kabul edilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkemizi her alanda zor durumda bırakacak politikalar izleyen İsrail'e ve piyonlarına asla meydan bırakmayacaktır.

Türkiye'yi saf dışı bırakarak korsan bir anlayışla Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde plan kuranların bilmesini isteriz ki Türkiye bu oyunları bozacak kudrete ve iradeye sahiptir."

Yerinden söz alan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 15 yıllık zaman dilimi içerisinde, "reform, değişim, dönüşüm" adı altında bakanlıkların ve genel müdürlüklerin birleştirildiği, parçalandığı süreçlere şahit olduğunu söyledi.

Maden İşleri Genel Müdürlüğünün, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile birleştirildiğini belirten Uysal, iki farklı genel müdürlüğün birleştirilmesinin çok etkin bir yönetim sağlayacağı kanaatinde olmadığını söyledi. Uysal, son yıllarda Maden Kanunu'nda çok sık yapılan değişikliklerin, madencilik sektörünü de öngörülemez hale getirdiğini savunarak, konuya ilişkin yeni bir teklifin de Meclise sunulduğunu hatırlattı.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Bütçe görüşmeleri, geçmiş hesapların, politik kavgaların gölgesinde ülke gerçekliklerinden çok uzak hamasi nutuklarla, emeği, alın terini ve geleceğimizi örten bir arenaya dönüşmüş durumdadır." görüşünü savundu. Karaduman, bütçenin halkın değil rantın bütçesi olduğunu öne sürdü.



