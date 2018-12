2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulundaki 2019 bütçesinin görüşmelerinde, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında "15 Temmuz" ve "FETÖ'ye yardım" tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2019 yılı bütçeleri üzerinde konuşmalar yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Türkiye'nin ciddi bir ekonomik darboğazın içinde olduğunu öne sürerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ise "Kriz yok." dediğini ifade etti.

Enflasyonun, gerçekten enflasyonla mücadele edildiği için değil, ciddi bir durgunluk ortaya çıktığı için düştüğünü iddia eden Bekaroğlu, "Döviz kurunun da düştüğü yok, 5,35'lerde geziyor. Enflasyon değil de stagflasyondan söz ediyorlar. Bu, ciddi bir krizdir." diye konuştu.

"Böyle bir kriz yoktur." diyerek, başını kuma sokarak, problemleri halının altına süpürerek hiçbir yere gidilemeyeceğini söyleyen Bekaroğlu, "Bunun için önce rasyonalite gerekir ki gerçekten krizle mücadele edilebilsin. Yeni Ekonomik Programda, enflasyonla mücadele programında, bunların tamamında kriz halının altına süpürülüyor. Bu kriz öyle basit bir kriz değildir, dünyanın kriziyle de ilintili bir krizdir." ifadelerini kullandı.

Krizin fırsata çevrilebileceğini ancak bu fırsatın kaçırıldığını savunan Bekaroğlu, iktidarın, hırsına kurban olduğunu iddia etti. Bekaroğlu, "Yol, köprü falan bütün bunları yaptınız, doğru ama aslında, sizin için şu meşhur laf var ya, vatandaş diyor ya 'Çalıyorlar ama yapıyorlar.', ekonomik modelinizi çok açık bir şekilde açıklıyor." dedi.

Bekaroğlu, bütçede ekonomik krizle mücadele edilmediğini, inşaat sektörünü kurtarmak için uğraşıldığını öne sürdü.

CHP'li Bekaroğlu'nun konuşmasının ardından söz isteyen AK Parti Grup Başkanvekili Turan ise "Bu kürsünün bir adabı var. 'Çalıyorlar ama yapıyorlar.' 'Çalıyorlar ama nasıl paylaşıyorlar?' tarzı söylemi ben yakıştıramadım. Bu dil, doğru bir dil değil. Daha hassas davranmak lazım. AK Parti Grubu'nun tüm üyeleri helali, haramı bilen insanlardır. Bu tarz ifadeleri reddediyoruz. Varsa sayın hatibin elinde bir belge, bilgi, bunun gereğini yapması gerekir." diye konuştu.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Sayıştay'ın üç yıldır arayıp da bulamadığı, ödeneklerde geçen, yapılmış bir Kayseri köprüsünün ortada olmadığını, Konya Büyükşehir Belediyesinin "Yaptım." dediği bir köprünün de yine Sayıştay tarafından bulunamadığını belirtti. Göker, "Bu köprüler nereye gitti? Sayıştay raporlarında olduğuna göre hatibimiz doğru söylemiştir." ifadesini kullandı.

Hükümetin, yaz saati uygulamasından ısrarla vazgeçmediğini savunan Göker, bu konuyla ilgili raporlar verilmesine rağmen ısrarda devam edildiğini öne sürdü.

Sabah namazının iki saat ileri atılarak, saat 07.00'de millete namaz kıldırıldığını anlatan Göker, "O zaman oldu olacak, önümüz ramazan, oruçlarda da bir 5 saat kısaltmaya giderseniz, vatandaşın karına olur." dedi.

AK Parti milletvekilleri, Göker'e "Namazla, oruçla dalga geçme." diye tepki gösterdi.

Kış saati uygulamasında çocukların psikolojisinin de önem arz ettiğini dile getiren CHP'li Göker, "Çocuklar, tabiri caizse sabahın köründe, şafak operasyonuna gider gibi okullara gitmekte. Bundan bir an önce vazgeçin." diye konuştu.

- CHP'li Bayır kürsüye kumbara ile çıktı

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, konuşmasını elinde kürsüye getirdiği kumbara ile yaptı.

Vatandaşa "Kemer sık." denildiğini, bunun yerine Cumhurbaşkanlığının kemer sıkması gerektiğini savunan Bayır, elindeki kumbarayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndereceğini belirtti.

Sanayinin en büyük sıkıntılarından birinin de enerji girdi fiyatlarının yüksekliği olduğunu vurgulayan Bayır, sanayicinin elektriğe yapılan yüzde 40'lık zam nedeniyle ihracat yapamaz halde olduğunu savundu.

CHP'li Bayır, konuşmasının ardından elindeki kumbarayı komisyon masasında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan ise yerinden söz alarak, bütçenin tam bir tasarruf bütçesi olduğunu, bunun sonuçlarının 2019'da görülmeye başlanacağını belirtti.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Nükleer Düzenleme Kurumu'nun 9 Temmuz 2018'de kurulduğunu, ancak hala ortada olmadığını iddia etti.

Kuruma, altı ay geçmesine rağmen başkan ve üye atanmadığına dikkati çeken Antmen, bütçe verilecek bu kurumun şu an fiilen olmadığını savundu.

Antmen, "Yöneticileri bile olmayan bu kurumun bütçesi eski parayla tam 95 trilyon. Ben açık söyleyeyim, bu 95 trilyonu yine yandaşlara makam ve mevki sağlamak için istiyorsunuz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İki tane 15 Temmuz var." dediğini aktaran Antmen, "Bunlardan biri sarayın, biri halkın 15 Temmuz'u. Aynı şekilde iki tane bütçe var. Biri sarayın, diğeri halkın bütçesi. 20 milyonu yoksulluk, 7 milyonu açlık sınırı altında yaşayan bir halkın bütçesini konuşuyoruz. Bu bütçe milletin değil, millete küfür eden ve saraydan ihale alan yandaşların bütçesidir." iddialarında bulundu.

CHP'li Antmen'in konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Turan, şunları söyledi:

"Bir tane 15 Temmuz var. Onun da ne olduğunu bu millet biliyor ama illa '15 Temmuz'dan iki tane var' ifadesini kullanacaksak, bunlardan bir tanesi meydanlara çıkıp ölümüne milletiyle beraber savaşan, dik duran insanlar; bir tanesi de ayağında terlik, televizyon karşısında çay içerek 15 Temmuz'u izleyenler. Bu millet 15 Temmuz'da nasıl beraber olmuşsa, aynı 15 Temmuz'un ruhuna uygun olarak bir tane var demek lazım."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise "15 Temmuz'u kimin yaptırdığına dair ufacık bir şüphesi varsa cumhuriyetin generallerini Silivri'ye koyup, FETÖ'cü generalleri başa kim getirdiyse o yapmıştır. Ona hesap sorun." ifadelerini kullandı.

Bülent Turan, bu tartışmaların çok geride kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un durdurulmasındaki en büyük irade, bu milletin birliği ve Erdoğan liderliğidir. Biz 15 Temmuz'da meydanlarda bu işi yaparken, 15 Temmuz'a gelen süreçte MİT krizinde, onların gazetesinin kapatılmasında, onların bankasının, dershanesinin kapatılmasında bu grup canla başla mücadele verirken, bu iddiada bulunanlar hep onların yanında yer aldı. Bu FETÖ, her cemaatin her derneğin, her vakfın yaptığı gibi yasal zeminde çalışırken biz de her cemaate, her derneğe, her vakfa yapılanı yaptık ama bu dernek, bu camia okul açmaktan, dershane açmaktan başka şey yapmaya başlayınca biz hadlerini bildirmeye çalıştık. O andan itibaren onlar başka yerde yer aldılar. Bununla hesaplaşmak zorundalar artık. Öyle iddialarla bu gerçeği değiştiremezler."

Engin Özkoç da partisinin FETÖ'ye yardım ve yataklıkla suçlandığını söyleyerek sataşmadan söz aldı.

Özkoç, CHP'nin, Türkiye'nin demokrasiden, özgürlükten yana kurucu siyasi partisi olduğunu, bu söylenenlerin CHP'ye yapışmayacağını belirtti.

Bank Asya'ya 1 lira dahi yatıranların tutuklandığı gibi bankanın açılış kurdelesini kesenlerden de hesap sorulması gerektiğini söyleyen Özkoç, "İnsanları eğer suçlayacaksanız siz mazlumları ve masumları değil, suçu olmadığı halde cumhuriyetin generallerini Silivri'de tutup FETÖ'cü generalini başımıza getirip, o da yetmiyormuş gibi FETÖ'cü generalin kardeşini büyükelçi olarak atayanlardan sorun." dedi.

Tekrar söz isteyen AK Parti Grup Başkanvekili Turan ise şunları kaydetti:

"Hiç öteye beriye gitmeye gerek yok, MİT Başkanı'na yapılan operasyon sırasında AK Parti Grubu toplandı, sabah 07.00'ye kadar 1 madde geçirebildi. 1 madde bir gecede... Sadece FETÖ, MİT'e giremesin diye ama o zamanki CHP Grubu sabaha kadar FETÖ'nün avukatı olarak buradaydı. Banka kapatıldı oradaydınız, dershane kapatıldı oradaydınız, 17 Aralık iddiasını FETÖ savcıları yaptı oradaydınız. Daha ötesi, o zamanki vekiliniz Birgül Ayman Güler, 'Cemaatle ittifaktan utanıyorum.' dedi. Ben diyorum ki, 'Bilerek yapmamışsınızdır inşallah.' ama bununla yüzleşmek zorundasınız. Atatürk'ün partisinin nerede durması lazımsa orada durun. FETÖ 40 yıldan beri burada var. CHP'nin Genel Sekreteri Kasım Gülek'in cenazesini kim kıldırdı? FETÖ kıldırdı. (Turgut) Özal'la görüştü, (Süleyman) Demirel'le görüştü, (Tansu) Çiller'le görüştü, her partiye sızdı ama biz bunu mahvettik, yok ettik, mücadele ettik. Biz bu yüzleşmeyi yaptık, siz de yapın."