2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM (AA) - İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, binlerce firmanın konkordatoyla baş başa olduğunu, bu firmalara mal satan, bu firmalardan mal alan, bu firmalar üzerinden işlem yapan firmaların da güç durumda olduğunu söyledi.

İYİ Parti milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2019 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, enerjide güvenli geleceğin Türkiye'nin kendi öz kaynaklarında yattığını belirterek, "Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarına en geniş kapsamda geçilmeli, öz kaynaklarımız kullanılmalıdır." dedi.

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının fazlasıyla bulunduğuna işaret eden Erel, "Güneş, rüzgar, dalga, hidrolik, biyokütle, jeotermal enerji kaynakları bunlardan en önemlileridir. Türkiye güneş enerjisi için çok uygundur. Türkiye'de ekilip biçilemeyen araziler de dikkate alındığında yurdumuz güneş enerjisi için uygun şartlara sahiptir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de enerji israfının göz ardı edilemeyecek şekilde büyük olduğunu öne süren Erel, "Bir yerde okudum; Beştepe Külliyesi'nin bir aylık elektrik, ısıtma, soğutma gibi sabit giderlerinin toplamının, Aksaray'ın ve ilçelerinin bir aylık ısıtma, soğutma ve diğer toplam giderlerine eşit olduğu hesaplanmış. Sarayda yapılacak tasarruf Türk milletinin de tasarrufa yönelmesine vesile olacaktır." görüşünü savundu.

Doğal gaz ve elektrikte yapılan zamları anımsatan Erel, zamlara gerekçe olarak döviz kurlarında yaşanan artışın gösterildiğini söyledi.

- "Elektrik ve doğal gaz fiyatını niçin düşürmüyorsunuz?"

Döviz kurlarının son dönemde yüzde 20'ye yakın düştüğüne dikkati çeken Erel, şöyle devam etti:

"Dövizin artışını bahane ederek fiyatını artırdığınız elektrik ve doğal gazın fiyatını, övünerek bahsettiğiniz döviz düşüşüne bağlayarak niçin düşürmüyorsunuz? Devletin birçok lüks tüketim maddesinden KDV, ÖTV almazken fakir ve fukaranın temel ihtiyaç maddesi olan elektrikten KDV alması akla ziyandır. Fakir fukaranın bir nebze soluk alabilmesi için elektrikten KDV'nin kaldırılması gerekmektedir."

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak'ta tarımsal sulamada kullanılan elektrikte yüzde 65'e varan indirimler yapıldığını ve yetkililerin ifadesine göre uygulamanın amacının "kaçakçılığı önlemek" olduğunu belirten Erel, "O zaman ben buradan soruyorum; başta İç Anadolu olmak üzere Çukurova'da, Ege'de, Marmara'da, Karadeniz'de, Trakya'da tarımsal sulamada kullanılan elektrikte kaçakçılığa tenezzül etmeyen çiftçinin ne günahı var? Onlar da mı kaçakçılık yapsın? İndirimden faydalanmak için hırsızlık mı yapsın, kaçakçılık mı yapsın?" sorusunu yöneltti. Erel, indirimin tüm çiftçilere uygulanmasını ya da eşitsizliğin ortadan kaldırılmasını istedi.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli ise enerji sektöründeki yatırımların büyük ölçekli ve kapsamlı olmakla birlikte maliyet ve risklerin yüksek olduğunu dile getirerek, enerjinin depolanmasının zor ve enerji arzının sürekliliğinin esas olduğunu vurguladı.

Cinisli, özerk bir yapı olarak oluşturulan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) uzun süredir hükümetin etkisinde olduğunu öne sürerek, "Maliyet esaslı oluşturulması gereken tarifelendirme süreçleri ne yazık ki şeffaf değil." ifadesini kullandı.

EPDK'nin şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun olarak hareket etmesi gerektiğine işaret eden Cinisli, aksi halde serbest piyasa şartlarıyla hedeflenen rekabetin artması ve fiyatların düşmesi gibi amaçlara ulaşmanın mümkün olmayacağını belirtti.

EPDK'nin aldığı kararlarda yargı yolunun açık olduğunu fakat yargılama sürelerinin uzunluğunun da bilindiğini anlatan Cinisli, "Yargılama süresinin uzaması veya idari para cezalarının tahsil edilememesi EPDK'nin denetleme fonksiyonunu zayıflatmakta." dedi.

- "Binlerce firma konkordato ile baş başadır"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Türkiye'nin 2002 yılında dünyadaki en büyük 16 ekonomi içinde yer aldığını anımsatarak, "Türkiye, geçen 16 yıllık süre sonunda maalesef bir alt basamağa, 17. sıraya düştü. Halbuki 2023 hedefleri arasında 10'uncu sırayı hedefliyordunuz ama kalan beş yıl içerisinde görüyoruz ki bu hedefe ulaşmak, mümkünü bir tarafa bırakın, hayal bile değil." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de binlerce firmanın konkordato ile baş başa olduğunu belirten Yaşar, "Kendilerinin konkordato ilan etmesi yetmiyor. Onlara mal satan, onlardan mal alan, onların üzerinden işlem yapan firmalarda güç durumdadır." diye konuştu.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, enerjinin, temel bir insan hakkı ve gerek hane halkının kaliteli yaşamasında gerekse de üretimde önemli bir girdi maddesi olduğunu dile getirdi. Yokuş, "Ülkemizin, petrol, doğal gaz gibi yeraltı kaynaklarının kıt olduğunu düşündüğümüzde ekonomimizin gerek cari açık üretmesinde gerekse büyüme üzerinde enerji ihtiyacı önemli bir kısıt olarak ortaya çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Güvenli ve sürdürülebilir enerji arzının stratejik önemi haiz olduğunu vurgulayan Yokuş, "Rusya ile yaşanan uçak krizlerinin ardından yaşanan gelişmeler ve son olarak İran üzerinde uygulanan ambargonun yarattığı kırılmalar, Türkiye'yi dış politikada kırılgan hale getirmektedir." dedi.







