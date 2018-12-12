2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Amerika'daki bilgi ve görüşme MİT Başkanı'nın muhataplarıyla görüşmesidir ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilindedir. Senato veya senato üyeleriyle değil." ifadelerini kullandı.

Oktay, Danıştay ve Sayıştayın yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri üzerinde TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Basın kartlarına ilişkin soru üzerine Oktay, yeni basın kartlarının ay sonundan itibaren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından dağıtılacağını söyledi.

2018'de iki F-35 uçağının teslim alındığını, pilotların Amerika'da eğitimlerinin devam ettiğini kaydeden Oktay, "2019 yılında da 2 uçak teslim edilecektir. İhtiyaçlarımızı karşılamak üzere yürütülen bu alımlarla eş zamanlı olarak, kendi milli muharip uçağımızı ve milli uzun menzilli savunma sistemimizi geliştirme çalışmalarını devam ettirmeliyiz. Ne S 400'e, ne de F-35'e bağımlı kalmayı düşünmüyoruz, planlamıyoruz. Böyle bir düşüncemiz de niyetimiz de yok." diye konuştu.

Savunma sanayinde beyin göçüne ilişkin eleştiriler olduğunu belirten Oktay, sayı az olsa da beyin göçünün önlenmesine ilişkin çalışmaların Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü söyledi.

Oktay, yurt dışında yetişmiş kalifiye personelin ülkeye kazandırılması için de çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı bünyesinde toplanan yardımların akibetine ilişkin bir soru yöneltildiğini ifade eden Oktay, 15 Temmuz dayanışması kapsamında toplanan paraların, Ziraat ve Halk bankalarındaki kurumsal hesapta bulunduğunu kaydetti.

MİT Başkanı Hakan Fidan'ın, ABD senatosunda bilgilendirme yapıp yapmadığı sorusu üzerine Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MİT Başkanı'nın Amerika senatosuna veya herhangi bir organına sunum yaptığı bilgisi bizde bulunmamaktadır. Orada yapılan görüşme, MİT Başkanımızın Amerika ziyaretinde muhataplarıyla yaptığı bir görüşmedir ve Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilindedir. Cumhurbaşkanımıza 'Amerika senatosuna bir bilgi verildiği, bunun bilgisi dahilinde olup olmadığı' yönünde bir soru sorulmuştu. Şunu ifade ediyorum; Amerika'daki bilgi ve görüşme MİT Başkanı'nın muhataplarıyla görüşmesidir ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilindedir. Senato veya senato üyeleriyle değil."

Oktay, Basın İlan Kurumunun internet sitelerine ilan vermeyerek mağduriyet yaratıldığı, bu konuda yasal düzenlemenin ne zaman yapılacağına yönelik soruya, "İnternet medyasıyla ilgili Basın Kanunu'nda değişiklik yapılması halinde internet haber sitelerine resmi ilan verilebilecektir. Yani yasal bir düzenlemedir." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı makam araç sayısına ilişkin soru üzerine Oktay, Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanlığı demirbaşına, envanterine kayıtlı araçlar ve kiralık araçların bulunduğunu kaydetti. Oktay, Erdoğan'ın bizzat kullandığı sadece iki araç bulunduğunu, geriye kalan 13'ünün Erdoğan tarafından kullanılmadığını, Türkiye'ye gelen heyetler, devlet başkanları, hükümet başkanlarının Türkiye'de misafir olduğu süre boyunca makam olarak kullanıldığını söyledi. Oktay, ilave olarak Başbakanlıktan alınan 3 olmak üzere toplam 21 makam aracının kullanıldığını bildirdi.

- "Uyku bile uyumadan 7/24 çalışıyoruz"

Oktay, Cumhurbaşkanlığı bütçesine yüzde 231 artış yapıldığı, "Sarayda nasıl bir zevki sefa yaşanıyor" eleştirilerine ise "Böyle bir şey söz konusu değil. Bizim gelip nasıl yaşadığımızı görürseniz, zevki sefa içinde değil, uyku bile uyumadan 7/24 çalıştığımıza bizzat şahit olabilirsiniz. Kapımız da gönlümüz de yüreğimiz de açıktır." dedi.

Mülga Başbakanlıktan kurumların, görevleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığına devredildiğini anımsatan Oktay, "Buraya devredildiğinde bu kurumlar bütçeleriyle geliyor. Yaklaşık yüzde 45'inden fazlası sadece buradan geliyor. Yüzde 231 artış diye bir şey söz konusu olmadığını net şekilde görürsünüz." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığında Ekim 2018 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleriyle, idari personel ve emekli cumhurbaşkanlarına hizmet eden personel de dahil 890 personelin görev yaptığını kaydetti. Oktay, kadrolu personel dışında hizmet sözleşmeli personel, kısmi zamanlı personel, koruma, itfaiye personeli, geçici personel olmak üzere kadrosuz personel ve OHAL Komisyonu personelinin görev yaptığını ifade etti.

- "Binde 2'den az"



Örtülü ödenekle ilgili bir soruya ise Oktay, "Örtülü ödenekte başlangıçta ödenek konuluyor, bu ihtiyaca göre artırılıyor. Burada bir üst sınır var. 2017'de harcanan genel miktar, genel bütçe başlangıç ödeneklerinin binde 2'sinden azdır; üst sınırdan daha az miktardadır. Daha az miktarda olmak zorundadır." diye karşılık verdi.



Oktay, Katar'dan Türkiye'ye uçak hediye edilmediğini, hibe edilen bir uçak olduğunu, buna ilişkin Katar ile herhangi bir protokol ve ödeme yapılmadığını, bu uçağın Cumhurbaşkanı envanterinde olduğunu bildirdi.



TBMM Başkanvekili Mustafa Şetnop, Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikret Çöker'in görevden alınmasına yönelik bir soru üzerine, Çöker'in görevden alınmadığını, birkaç ay öncesinden görevden ayrılma talebinin olduğunu, Başkanlık tarafından da bu talebin uygun bulunduğunu söyledi.



- "Kimden gelirse gelsin o teklife iki elimizi kaldıraracağız"

Bütçe üzerine aleyhte söz alan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "MHP'nin seçim vaadinde yer aldığı halde Mecliste U dönüşü yapması yüzünden önce 'evet' sonra 'hayır' dediği için haklarını alamamış emeklilikte yaşa takılanlar bu bütçede yok." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesini MHP'nin kendi uslubuyla, kendi hukuku düzenleme çerçevesinde halletmeyi taahhüt ettiğine dikkati çekti. Bülbül, bunun başka bir siyasi partilerin, farklı hukuki problemler içeren şekliyle ortaya koyduğu düzenlemelere, otomatikman destek verme sonucu doğurmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Biz de MHP'nin hiçbir tutumunu beğenmiyoruz. Biz de onlardan gelecek kanun teklifine 'hayır' dersek EYT'liler ömrü billah açıkta kalacak. Kimden gelirse milletin hayrına olacak o teklife iki elimizi birden kaldıracağız." sözlerine CHP milletvekilleri iki ellerini de kaldırarak destek verdi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Hakimler ve Savcılar Kurulu, MİT Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri kabul edildi.

Ayrıca, MİT Müsteşarlığı, Basın–Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, Başbakanlığın kesinhesabı da Genel Kurulda oylanarak kabul edildi.

Bütçelerin kabulünün ardından TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.



-13 saatlik görüşme



Bütçenin 1. tur görüşmeleri yaklaşık 13 saat sürdü. Kurumların bütçeleri üzerinde AK Parti'den 14, CHP'den 13, HDP'den 8, MHP ve İYİ Parti'den 6'şar, lehte ve aleyhte 2 milletvekili olmak üzere toplam 49 milletvekili söz aldı.



Bu arada, Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinin kabul edilemesinin ardından CHP milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak tepki gösterdi.

















