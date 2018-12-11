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2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayın 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı

11 Aralık 2018 Salı 11:19
2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayın 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün başkanlığında toplanan Genel Kurulda, bütçede ilk tur görüşmelere geçildi.

Bütçe görüşmelerinin 1. turunda Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayın yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri de görüşülecek.

Ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Basın–Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Başbakanlığın kesinhesabı da ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk olarak AK Parti Grubu söz alıyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:19
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  8. YARGITAY

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