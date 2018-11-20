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2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül (1): - "Daha önce yargı brifinglerinde, 28 Şubat brifinglerinde önünü ilikleyerek vesayetçilere selam duran hakim savcılar vardı. Sonrasında Pensilvanya'daki terör örgütü elebaşından talimat alarak, 'mehdi' diye karar veren hakim ve savcılar vardı. İşte bunlarla mücadele yapıldı. Yine mücadele yapılmaya devam ediliyor"- "Temel amacımız, asla ve asla hiçbir yargıcın, cumhuriyet savcısının bir ideolojinin, bir cemaatin, bir grubun, bir etnisitenin ya da bir yaklaşımın değil, sadece Türk milletinin yargıcı olması, sadece ve sadece hukuka, vicdana, Anayasa'ya bağlı kalmasıdır"

20 Kasım 2018 Salı 22:05
2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "geçmişte 28 Şubat brifinglerinde önünü ilikleyerek vesayetçilere selam duran hakim savcılar, sonrasında Pensilvanya'daki terör örgütü elebaşından talimat alarak, 'mehdi' diye karar veren hakim ve savcılar bulunduğunu" belirterek, "İşte bunlarla mücadele yapıldı. Yine mücadele yapılmaya devam ediliyor." dedi.

Gül, "temel amaçlarının yargıç ve savcıların sadece hukuka, vicdana, Anayasa'ya bağlı kalması olduğunu" söyledi.

Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Gül, komisyonda dile getirilen görüşlerin tamamını ön yargısızca değerlendireceklerini ifade etti.

Yargı yetkisinin bağımsız, tarafsız yargı mercilerince kullanıldığını belirten Gül, kendilerinin yargı adına vekaleten konuşma yetkileri bulunmadığını kaydetti.

Türkiye'de ilk derece ve yüksek mahkemelerde yaklaşık 11 milyon dava görüldüğünü aktaran Gül, bu davaların çözümü konusunda alternatif çözüm yollarının konuşulması gerektiğini, kendilerinin de bu konu üzerine yoğunlaştıklarını dile getirdi.

Yanlış veya eksik kararların kamuoyu eleştirisine açık olduğunu, ancak Anayasa'ya göre yargı kararlarının herkes için bağlayıcılığı bulunduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Gül, verilen kararlara karşı kanunlar çerçevesinde üst hukuk yollarına başvurulabileceğini anımsattı.

"Adalet mülkün temelidir. Adalet olmadan hiçbir şey tam değildir." diyen Gül, reformlar yapıldığını, ancak eksik olunan alanlarda gelecek 5 yılı planladıklarını kaydetti.

- "Savcılık ya da mahkemeler üzerinde amir değilim"

Yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu, Bakanlığının hiyerarşi içinde yargıya talimat vermesinin söz konusu olmadığını ifade eden Gül, "Bakan oraya talimat verecek, öyle bir şey yok. Böyle bir şeyi belki birileri arzu ediyorsa da bizim tasavvur ettiğimiz bağımsız, tarafsız yargı böyle bir şey değil. Böyle bir şey zaten Türkiye'de yok. Yargının verdiği kararda eksiklik varsa bir üst yargı yoluna müracaat imkanı vardır. Savcılık ya da mahkemeler üzerinde amir değilim" diye konuştu.

Yargıda daha doğru ve adil kararlar için istinaf yolunun partisince getirildiğini belirten Gül, istinaf dışında Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar giden itiraz yollarının bulunduğunu anımsattı.

Adaletin, hiç kimsenin, hiçbir örgütün, hiçbir grubun, ideolojinin arka bahçesi olmadığını söyleyen Gül, şöyle devam etti:

"Daha önce yargı brifinglerinde, 28 Şubat brifinglerinde önünü ilikleyerek vesayetçilere selam duran hakim savcılar vardı. Sonrasında Pensilvanya'daki terör örgütü elebaşından talimat alarak, 'mehdi' diye karar veren hakim ve savcılar vardı. İşte bunlarla mücadele yapıldı. Yine mücadele yapılmaya devam ediliyor. HSK Teftiş Kurulu tüm incelemelerini yapıyor. Buradaki temel amacımız, asla ve asla hiçbir yargıcın, cumhuriyet savcısının bir ideolojinin, bir cemaatin, bir grubun, bir etnisitenin ya da bir yaklaşımın değil, sadece Türk milletinin yargıcı olması, sadece ve sadece hukuka, vicdana, Anayasa'ya bağlı kalmasıdır. Bunu amaçlayan, bunu ortaya koymaya çalışan bir yaklaşım içindeyiz."

- "Erdoğan iki yıldır mücadele veriyor"

Gül, Sıhhiye Adliyesinin önünden geçen birinin, "Yolum buraya düşerse beni yargılayacak hakimler vardır." demesini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

"Anayasa'ya değil, Pensilvanya'dan gelen talimatlara göre hareket eden, onu bunu farklı isimlerle dinleyen, kumpaslar kuran hakimlere karşı, o tek adam dediğiniz Recep Tayyip Erdoğan, bu yargıyı Pensilvanya'dan, FETÖ'den temizlemek için iki yıldır mücadele veriyor." diyen Gül, "darbecileri ayakta alkışlayan Türk yargısı yerine, darbecileri yargılayan bir yargı bulunduğunu" ifade etti.

Darbe girişiminin ardından Türk yargısının arınma sürecinde olduğunu belirten Gül, "Gazi Meclisi bombalayan, darbecileri, FETÖ'cüleri yargılayan Türk yargıçlarına haksızlık yapılmamasını" istedi.

Gül, "Yanlış varsa, haksızlık varsa, hukuki anlamda kanun yolları vardır. Bireysel anlamda suç işleyen kim olursa olsun, kimsenin elbette dokunulmazlığı yoktur." diye konuştu.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 22:05
  1. Abdulhamit Gül
  2. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

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