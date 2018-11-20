2019 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar neticesinde toplam 289 dava açıldığını, bu davalardan 220'sinin karara çıktığını, 69 davada ise yargılamaların sürdüğünü belirterek, "Bu yargılamalar hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde, uluslararası hukukun temel ilkelerine de uygun olacak şekilde büyük bir gayret ve fedakarlıkla sürdürülmektedir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 yılı bütçesini sunan Gül, İdari Yargılama Usulü Kanunu üzerinde çalışmaya devam ettiklerini, idari yargılama usulünün sadeleştirilmesini ve etkinliğinin artırılmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Makul sürede yargılama hakkı kapsamında yargıda hedef süre uygulamasına geçildiğini hatırlatan Gül, uygulamayla vatandaşlar için öngörülebilir süreçler oluşturulduğunu, uygulamanın, adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri ile idari yargı ilk derece idare ve vergi mahkemelerinde geçen eylül ayında, cumhuriyet başsavcılıklarında ise ekim ayında başladığını anlattı.

Hedef sürelerin davanın taraflarına bildirilmesine ise 1 Ocak 2019'da başlanacağını söyleyen Gül, vatandaşların böylece hukuk sürecinin azami hangi sürede sona ereceğini bileceğini ifade etti.

Bilirkişilik Kanunu ile bilirkişilik müessesesinin yeniden yapılandırıldığını anlatan Gül, yargısal süreçlerde tebligatlarla ilgili sıkıntıların aşılması için 1 Ocak 2019'dan itibaren uygulanacak zorunlu Elektronik Tebligat Sisteminin hukuki ve teknik altyapısının tamamlandığını kaydetti.

Gül, uygulamayla yaklaşık 40 milyon adli tebligatın 28 milyonunun elektronik ortamda yapılmasını hedeflediklerini söyledi.

Yargıda hakim, savcı ve personel sayısı ile adliye binası sayısını artırdıklarını ifade eden Gül, 20 Temmuz 2016'da faaliyete başlayan bölge adliye mahkemelerinin sayısının da 11'e yükseltildiğine işaret etti.

Bu mahkemelere gelen dosyaların yüzde 67'sinin karara bağlandığını bildiren Gül, Kayseri, Diyarbakır, Van ve Trabzon'da da bölge adliye mahkemeleri kurulacağını kaydetti.

Gül, "Önümüzdeki süreçte bütçe imkanları çerçevesinde ihtiyaç duyulan yerlerde yeni adliye binası yapımına başlanılacaktır. Bu kapsamda Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'ya yakışacak ve halen 5 farklı binada verilen hizmeti birleştirecek bir adliye yapılması önceliklerimiz arasındadır" dedi.

Noterlik ve avukatlık mesleklerine sınavla girilmesini hedeflediklerini aktaran Gül, avukatların mesleki koşullarının iyileştirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Gül, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe teşebbüsünün, aziz milletin kahramanca direnişi sonucunda akamete uğratıldığını, bu direnişi sırasında 251 vatan evladının şehit edildiğini, 2 bin 193 vatandaşın ise gazi olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi darbeci hainler, ülkemizin pek çok yerinde olduğu gibi milletimizin temsil edildiği Gazi Meclise de saldırmış, milletimizin göğsünü siper edercesine kahramanca savunması neticesinde bu saldırı da püskürtülmüştür. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili soruşturma ve davalar yargı tarafından bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak büyük bir titizlikle sürdürülmüştür ve sürdürülmeye devam etmektedir.

Bu kapsamda ülke genelinde fiili darbe suçundan yürütülen soruşturmalar neticesinde toplam 289 dava açılmıştır. Açılan bu davalardan 220'si karara çıkmış olup 69 davada ise yargılamalar devam etmektedir. Bu yargılamalar hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde, uluslararası hukukun temel ilkelerine de uygun olacak şekilde büyük bir gayret ve fedakarlıkla sürdürülmektedir."

Gül, "Bu zamana kadar her alanda olduğu gibi adalet alanındaki reform ve değişim iradesini destekleyen, önümüzü açan, hukukun üstünlüğünü sürekli gündemde tutan Sayın Cumhurbaşkanımıza destekleri için müteşekkir olduğumu özellikle belirtmek isterim." dedi.

Gül, daha sonra bakanlığının 2019 yılı bütçe rakamları hakkında komisyona bilgi verdi.

(Bitti)