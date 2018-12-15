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2019 Yılı Bütçesi Genel Kurul'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 125 üniversitesi ile bu bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruşluların bütçelerinin görüşmelerine başlandı

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:47
2019 Yılı Bütçesi Genel Kurul'da

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 125 üniversitesi ile bu bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruşluların bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin 5. tur görüşmelerinde bugün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü ile 125 üniversitenin bütçesi ele alınacak.

Ayrıca, kaldırılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Kesinhesap Kanun Tasarısı da görüşülecek.

Bütçeler üzerinde ilk sözü HDP'li milletvekilleri aldı.


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:47
  1. 2019
  2. Bütçe
  3. Genel kurul

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