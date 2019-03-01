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2019 yılı arı fiyatları açıklandı

Türkiye’de arı yetiştiriciliğin öncü ili haline gelen Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Arı fiyatlarını açıkladı.

01 Mart 2019 Cuma 11:49
2019 yılı arı fiyatları açıklandı

Türkiye’de arı yetiştiriciliğin öncü ili haline gelen Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Arı fiyatlarını açıkladı. Bu yıl çıtalı arının taban fiyatını 60 TL olarak belirlediklerini kaydeden Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Türkiye’de 4 yıldır arı fiyatlarını Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği olarak biz belirliyoruz. Yılımız güzel, arıcılarımızın bereketli bir yıl geçireceğine inanıyoruz. Ancak hükümetten kovan desteklemelerinin yanındabal, polen, arı sütü ve propolise de destek vermesini talep ediyoruz” dedi.


Türk arıcısının heyecanla beklediği fiyat açıklandı


Aydın’ın yıllık ortalama 150 bin kova arı üretimi ile Türkiye’de öncü il olduğunu ve sadece Aydın’da 2 bin 200’ü birlik üyesi yaklaşık 3 bin ailenin arı üretimi yaptığını kaydeden Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, açıklanan taban fiyatın Türk arıcısına hayırlı olmasını diledi. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde arıcılık faaliyetinin tabiatın dengesi ve tarımsal üretimin temel şartı olarak görüldüğünü belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Maalesef ülkemizde arıcılık faaliyeti sadece bal ve arı ürünü üretimi olarak görülüyor. Oysa arılar olmasa dünyanın ömrünün sadece 5 yıl olduğunu bilim insanları belirtmektedir. Bu nedenle bir tarım ülkesi olan Türkiye’de arıcılığı daha çok desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü tabiattaki tüm nebatatın tozlaşması arılar vasıtası olmaktadır” dedi.


“Aydın Türkiye’nin merkezi oldu”


Gerek iklimi gerekse bitki örtüsü ve coğrafi yapısı bakımından Aydın’ın Türkiye’nin arıcılık merkezi konumunda olduğunu belirten Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Aydın ilimiz aynı zamanda arıcılıkta ve arı geliştirmede marka ildir. Bu nedenle 4 yıldır Arıcılar Birliği olarak fiyatları biz açıklıyoruz. Aydın ilimizin sadece bal üretim merkezi olarak değil aynı zamanda arı geliştirme ve üretimi yapan bir ildir. Örneğin şu anda ülkenin pek çok şehrinde ağır kış şartları hakim olur iken bizim bölgemizdeki arılarımız tabiattan polen ve bal toplamaya başladı. Bu nedenle Aydın ilinin arıcılık merkezi olarak görülüp bu yönde de devlet desteklerinin artmasını bekliyoruz. Çünkü şu anda ülkenin pek çok şehrindeki arılarımız Aydın ilinden karşılanmaktadır. Nasıl devletimiz dönüm başı desteklemenin yanında üretime de destekleme veriyor ise arıcılar olarak devletten talebimiz aynı zamanda tarımın olmaz ise olmazı olan arıcılığı bal, polen arı süt ve propoli üretimine bağlı olarak da destekleme vermesini talep ediyoruz” diye konuştu.


“Aydın’dan bal ihracatında hedefimiz 1000 ton”


Bu yıl sadece Aydın’dan Macaristan’a ilk etapta 100 ton çam balı ihracatı gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Ayhan Özdemir, “Hedefimiz ilerleyen yıllarda bu rakamı bin tona yükseltmek” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:49
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