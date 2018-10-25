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Yılbaşı hangi güne denk geliyor? 2019 yılbaşında tatil kaç gün olacak?

Yılbaşı tatili kaç gün 2019. Miladi takvime göre, yılbaşına 1 Ocak’da girilmekte. 2018’in bitmesine sayılı günler kaldı. 2019 yılına girmenin eşeğinde olduğumuz şu günlerde yılbaşının hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Yılbaşının resmi tatil olmasıyla birlikte de bu yıl yılbaşı tatili kaç gün olacak ? Yılbaşı tatili hangi günleri kapsayacak? İşte 2019 yılbaşı haberlerinde son durum…

25 Ekim 2018 Perşembe 17:39
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? 2019 yılbaşında tatil kaç gün olacak?

Miladi takvime göre, yılbaşına 1 Ocak’da girilmekte. 2018’in bitmesine sayılı günler kaldı. 2019 yılına girmenin eşeğinde olduğumuz şu günlerde yılbaşının hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Yılbaşının resmi tatil olmasıyla birlikte de bu yıl yılbaşı tatili kaç gün olacak ? Yılbaşı tatili hangi günleri kapsayacak? İşte 2019 yılbaşı haberlerinde son durum…

Takvim yaprakları bir senenin daha sonunu işaret ediyor. 10 ayı geride bıraktığımız 2018’in bitmesine iki ay kaldı. Yılbaşı kimi vatandaşlar için yeni bir yıl yeni bir başlangıç, kimilerine göre, ömürden gidin bir yıllık zaman dilimi, kimilerine göre ise maaşlara, asgari ücrete, gıdadan giyime, ulaşımdan sağlığa zam ayı. Kimilerine göre ise yılbaşı tatil yapmak… Yılbaşı resmi olarak tatil ilan edilmişti. Tatil planı yapacak vatandaşlar 2019 yılbaşının hangi güne denk geldiğini ve yılbaşında kaç gün tatil olacağını merak ediyor. 2019 yılının ilk resmi tatili olma özelliğine de sahip yılbaşı hangi güne denk gelmekte? 31 Aralık 2018 Pazartesi gününe denk gelmekte. 1 Ocak 2019 ise Salı gününe denk gelmekte. Normalde Salı günü yılbaşı tatili. 31 Aralık Pazartesi günü olduğundan çalışanların pazartesi günü izinli olup olmayacağı da merak ediliyor. Eğer pazartesi günü de izinli olunursa, bu yıl yılbaşı tatili hafta sonu ile birlikte 4 gün olabilir.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 17:39
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