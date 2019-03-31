2019 yerel seçiminde ilk sonuçlar gelmeye başladı!

(Sürekli güncelleniyor)

TÜRKİYE GENELİ İLK SONUÇLAR

AK PARTİ %53,16

CHP %9,54

MHP %7,45

HDP %10,6

İYİ PARTİ % 6,37

SAADET PARTİSİ %4,83

DSP %3,25

BBP %0,64

DİĞER %3,15

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığnda ilk gelen sonuçlara göre, AK Parti açık ara önde.

Elazığ Palu'da AK Parti önde götürüyor.

Erzurum'dan ilk sonuçlara göre AK Parti açık ara önde.

Diyarbakır Bismil'de AK Parti, HDP'ye göre açık ara önde gidiyor.

Siirtin Baykan ilçesinde AK Parti açık ara önde.

Ağrı'da AK Parti HDP'ye açık ara fark attı.

Mardin'de AK Parti'nin önde gittiği belirtiliyor.

Diyarbakır Ergani'de AK Parti önde olduğu belirtiliyor.

Ordu'da AK Parti açık ara önde.

Bayburt'ta MHP ile AK Parti başa baş gidiyor.

Gümüşhane'de AK Parti önde.

İstanbul AK Parti %53.51, CHP %43.60

Ankara AK Parti %54.47, CHP %40.33

Şırnak;

Açılan sandık:%43,7

-AK Parti: %63

-HDP: %33

Giresun

Açılan sandık: %46.61

-AK Parti: %48.72

-CHP: %48.68

Kütahya

MHP : %42,4

AK Parti: 36,6

Ayrıntılar geliyor...

Sandıklar kapandı

AK Parti ve MHP 51 ilde, CHP ve İYİ Parti de "Millet İttifakı" çatısı altında yine 51 ilde seçime giriyor. Büyük Birlik Partisi 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekliyor. 30'u büyükşehir, 81 il, 922 ilçe ve 386 beldede 8 bin 270 adayın yarışacağı seçimlerde, vatandaşlar 5 yıl görev yapacak 1389 belediye başkanını belirleyecek.

Türkiye genelinde saat 17:00 itibari ile sandıklar kapandı, ilk sonuçlar gelemeye başladı. Seçim yasakları biter bitmez gelen ilk sonuçlar haberimizde olacak

İŞTE SEÇİMDE DAKİKA DAKİKA YAŞANAN GELİŞMELER

17:00 Türkiye genelinde sandıklar kapandı. Oy verme işlemi sona erdi.



16.0232 ilde oy verme işlemi saat 16.00'da bitti.

13.45 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, Üsküdar’da oylarını kullandılar. Albayrak Ailesi, Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda saat 14.00 sıralarında oylarını kullandılar.

13.40 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çankaya İlkokulu'nda oyunu kullandı. Bakan Akar, eşi Şule Akar ile birlikte oyunu kullanmak için, Çankaya İlkokulu'na geldi. Sandık başında sırasının gelmesini bekleyen Akar, vatandaşlarla sohbet etti. Akar, annesiyle birlikte babasının oy kullanmasını bekleyen küçük bir çocuğu sevdi. Yaklaşık 5 dakika sıra bekleyen Akar, daha sonra eşi Şule Akar'la birlikte 1166 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu sandığa atarken, "Vatana millete hayırlı olsun" diyen Bakan Akar, çıkışta da vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da oyunu, aynı okulda 1167 numaralı sandıkta kullandı.

13.11 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, oyunu kullandı. Bilal Erdoğan, eşi Reyyan Erdoğan ve kızı Fatıma Serra ile Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Erdoğan çifti oylarını verdikten sonra okuldan ayrıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da oyunu Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.





13.08 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ailesiyle Üsküdar Sabri Artam Vakfı İlkokulunda oyunu kullandı. Şentop, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Sabriye, oğlu Mehmet Selahaddin ve kızı Seniha Begüm Şentop ile birlikte oyunu kullanacağı Sabri Artam Vakfı İlkokuluna geldi. Şentop, eşi ve çocuklarının ardından "Hayırlı olsun" diyerek oyunu sandığa attı.

12.40 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Beykoz'daki Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Pekcan, "Bu seçimlerin huzurlu, mutlu, sağlıklı ve barış içinde geçmesini diliyorum" dedi.

12.35 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Sofuoğlu İlkokulunda kullandı. Bakan Pakdemirli, "Seçimlerin vatana, millete ve devlete hayırlı olmasını diliyorum. Seçimin barış ve huzur içinde geçmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

12.34 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sofuoğlu İlkokulunda 1036 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bakan Gül, "Gül, "Şimdi artık söz de yetki de karar da milletindir. Asıl sahibinindir. Milletimiz en güzel kararı kendileri verecektir, takdir edecektir" dedi.

12.33 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte oyunu Ankara'daki Arjantin İlkokulu'nda kullandı. Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra, "İnşallah vatandaşlarımız hiçbir olumsuz olay olmadan tercihlerini yapacaklardır. Güzel bir hava var. İnşallah Mart'ın sonu bahar olacak" diye konuştu.





12.30 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu, Fatih'teki 29 Mayıs İlkokulu'nda kullandı. Kurtulmuş, "Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye bir seçime daha giriyor. İnşallah bu akşam söz de karar da milletindir diyerek, milletin verdiği kararı herkes başının gözünün üstüne kabul edecektir." dedi.

12.25 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da oyunu kullandı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Milletimize bütün siyasi partilere hayırlı uğurlu olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. "İlk kez MHP dışında bir partiye mi oy verdiniz?" sorusuna Bahçeli "Cumhur İttifakı'na oy verdim" yanıtını verdi.





12.18 Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Mansur Yavaş, Ankara'da oyunu kullandı. Yavaş, "İnşallah güzel bir sonuç çıkacak. Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulan boştur." dedi. Yavaş, seçim sonuçlarını muhtemelen genel merkezde takip edeceğini de belirtti.

11.45 Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Özhaseki Ankara'da oyunu kullandı. Haseki, "Değerli basın mensupları bugün ülkemiz için güzel bir gün olacak inşallah. Aday arkadaşlar projelerini açıkladılar ya da kendilerine has bir kampanya dönemi yürüttüler. Bundan sonra ortaya çıkacak sonuca herkesin saygılı davranması gerekiyor. Takdir milletin, millet ne derse o olur. Ankara’mız için de ülkemiz için de hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.





11.35 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Çankaya'daki Ahmet Andiçen İlkokulunda kullandı. Oy kullanmaya kızı Fatma Zehra ile gelen Oktay, oyunu verdikten sonra gazetecilere açıklama yaptı. Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Oktay, sözün milli iradede olduğunu belirtti.

11.30 Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da oyunu kullandı. Yıldırım açıklamasında, "Seçime yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz.seçimler demorkasinin bayramıdır. Bugün gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. İstanbulumuz için 39 ilçemiz için Tuzla için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimlerin kardeşliğimizin birliğimizin İstanbul için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum" dedi.





11.05 Meral Akşener Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı. Oyunu kullandıktan sonra dışarıda bekleyen basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Akşener, “Uzunca ve hareketli -tırnak içi hareketli- bir seçim kampanyası dönemi geçirdik. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Bu seçimin Türkiye'ye hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Türkiye iyi olacak. Üsküdar iyi olacak. İstanbul iyi olacak" dedi.

11.00 Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı. İmamoğlu ilk açıklamasında, "İstanbul için güzel bir netice olacak" dedi.





10.35 Nihat Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci ve çocuklarıyla oyunu kullanmak için Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu'na geldi. Zeybekci, "Milletimizin iradesi üzerinde bugüne kadar hiçbir irade tanımadık. Milletimizin vereceği karar bizim için saygı göstereceğimiz bir karar olacaktır. Milletimiz isabetli karar verecektir. Temenni ediyoruz ki İzmir'imiz 21. yüzyıldaki şehirler yarışındaki yerini alsın diye gayret gösterdik. Sonuçları itibarıyla da İzmir'imiz için hayırlı olan dolayısıyla Türkiye'miz için hayırlı olan seçim sonuçları çıksın inşallah diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İzmirlilere şunu diyoruz. İzmir kazansın. Oyunuzu sadece ve sadece kendinize, İzmir'inize ve geleceğinize verin diyorum." diye konuştu.

10.20 : Kilis'te 21 seçmenli Tamburalı köyünde oy verme işlemi iki saatte tamamlandı.

09.30 : Demirören Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda hazırlıkların sürdüğünü bildiriyor.Okul girişi bariyerle kapatılırken, oy kullanmak için okula gelenlerin üzeri arandı. Okul bahçesinde bazı bölümler bariyerlerle ayrıldı.

08.50 : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Dobruca Ortaokulu 1004 nolu sandıkta oyunu kullandı.

08.00 : Saat 08.00 itibariyle tüm illerde oy verme işlemi başladı. Sandıklar saat 17.00'de kapanacak.

1 MİLYON 156 BİN SEÇMEN İLK KEZ OY KULLANIYOR

07.20 : Yerel seçimlerde 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin seçmen ilk kez oy kullanacak.En fazla seçmenin bulunduğu il, beklendiği gibi İstanbul. 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 39 ilçede kurulacak 31 bin 124 sandığa tercihini atacak.2014 yerel seçim verilerine göre İstanbul'da seçmen sayısı 9 milyon 997 bin 24 kişiydi. Ankara'daki seçen sayısı da 3 milyon 922 bin 163.

07.15 : Yaklaşık 57 milyon 58 bin 636 seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak. 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe, 32 bin 105 mahalle ve 18 bin 306 köyde sandıklar kuruldu. Büyükşehirlerde seçmenler Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı, Belediye Meclisi Üyeliği, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy kullanacak.

07.00 : Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki 32 şehirde oy verme işlemi başladı.