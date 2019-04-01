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2019 yerel seçim sonuçları

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Tahir Büyükakın:- "Önümüzdeki pazartesiden itibaren kolları sıvayacağız ve tekrar çalışmaya başlayacağız çünkü biz biliyoruz ki çalışınca oluyor"

01 Nisan 2019 Pazartesi 02:06
2019 yerel seçim sonuçları

KOCAELİ (AA) - AK Parti'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, "Önümüzdeki pazartesiden itibaren kolları sıvayacağız ve tekrar çalışmaya başlayacağız çünkü biz biliyoruz ki çalışınca oluyor." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı önünde toplanan partililere hitap eden Tahir Büyükakın, yerel seçimlerde bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Sahneye çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştüğünü belirten Büyükakın, "Her birinize selamı var. Buradaki başarıyı kendileri tebrik ettiler ve bana 'Teşkilattaki kardeşlerime selamımı iletin.' dediler." diye konuştu.

Büyükakın, alınan sonuçların şüphesiz bir başarı olduğunu dile getirerek, "Demokrasilerde kazanmak da vardır, kaybetmek de vardır. Kaybedilen yerlerde oturup hesabımızı yaparız, nerede yanlış yaptığımızı düşünürüz. İzmit Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili tüm sandıklarda itirazlarımızı da yaptık. Henüz daha seçim bitmiş değil." ifadelerini kullandı.

İtiraz sonuçlarına göre kaybetmeleri halinde oturup nerede eksik yaptıklarını düşüneceklerini ifade eden Büyükakın, şöyle devam etti:

"O eksiğin nasıl düzeltileceğini tekrar değerlendireceğiz ve milletimizin gönlünde bir kırgınlığa sebep olmuşsak onu nasıl telafi edeceğimizi tekrar düşüneceğiz. Allah'ın izniyle meclisteki çoğunluğumuzla ve büyükşehirimizin gücüyle yapılacak olan ilk seçimlerde tekrar İzmit Belediyesi'ni geri alacağız."

Tahir Büyükakın, Türkiye genelinde başarılı bir sonuç alındığını vurgulayarak, "Cumhur İttifakımız yüzde 50'nin üzerinde oy almıştır, önemli olan yüzde 50'nin üzerinde oy alınmasıydı ve bu başarılmıştır. Bir seçimden daha Cumhur İttifakımız başarıyla çıkmıştır. Sevincimiz buruktur ancak önümüz açıktır." şeklinde konuştu.

- "İktidarlar halka hizmet için vardır"

"İktidarlar halka hizmet için vardır, hükümetler, belediyeler her biri halka hizmet için vardır." diyen Büyükakın, "Bizim varlık sebebimiz milletimize hizmet etmektir. Bize göre milletin takdirinin üzerinde bir tek takdir vardır o da yüce Allah'ın takdiridir. Cenab-ı Allah nasıl takdir ettiyse, milletimiz nasıl takdir ettiyse biz ona boyun eğer ve gereğini yapar kendimizi gözden geçiririz. Milletimizin takdirine saygımız sonsuzdur. Önümüzdeki süreçte bunun gereğini yapacağız." açıklamasında bulundu.

"Önümüzdeki pazartesiden itibaren kolları sıvayacağız ve tekrar çalışmaya başlayacağız çünkü biz biliyoruz ki çalışınca oluyor." ifadelerini kullanan Büyükakın, şunları kaydetti:

"Ben 'Çalışınca oluyor' sloganını bu kente öğreten, bu kente 15 yıldır çok hayırlı hizmetler yapan başka Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na, İzmit Belediye Başkanımıza ve diğer tüm ilçelerimizdeki bütün belediye başkanlarımıza şimdiye kadar yapmış oldukları bütün hizmetlerden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun, Allah emeklerini zayi etmesin. Yeni seçilen belediye başkanı arkadaşlarımı tebrik ediyorum."


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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 02:06
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