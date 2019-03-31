2019 yerel seçim sonuçları
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Bülent Kantarcı kazandı31 Mart 2019 Pazar 23:00
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Bülent Kantarcı kazandı.
Kantarcı, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
Kendisine oy veren ve vermeyen herkese minnettar olduğunu belirten Kantarcı, "Ben sizlere güvendim. Zafer güzel bir şey. Pazartesiden itibaren kilometreyi sıfırlıyoruz." diye konuştu.
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