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2019 yerel seçim sonuçları

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Bülent Kantarcı kazandı

31 Mart 2019 Pazar 23:00
2019 yerel seçim sonuçları

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Bülent Kantarcı kazandı.

Kantarcı, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Kendisine oy veren ve vermeyen herkese minnettar olduğunu belirten Kantarcı, "Ben sizlere güvendim. Zafer güzel bir şey. Pazartesiden itibaren kilometreyi sıfırlıyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 23:00
  1. Belediye Başkanı
  2. Bülent Kantarcı
  3. Çaycuma
  4. Zonguldak

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