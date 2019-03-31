2019 yerel seçim sonuçları

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Semih Şahin kazandı.

CHP İl Başkanlığı'nda seçim sonuçlarını takip eden Şahin ve partililer, sevinç yaşadı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Şahin, "Hep birlikte kazandık. 'Martın sonu bahar.' dedik, martın sonu bahar oldu. Bilecik benimle umutlandı ve umut korkuyu yendi. Korku yok artık." dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de Semih Şahin'in, 50 yıllık arkadaşı olduğunu söyledi.

Tüzün, şunları kaydetti:

"Onun inancını, samimiyetini, başarısını, kariyerini zaten biliyorduk. Şimdi kariyerini, bu geçmiş başarısını Bilecik için kullansın. İnandık, güvendik. El birliğiyle bunu başardık. Tabii bu inancımızı, bu birlikteliğimizi Bilecik halkı sandıkta gösterdi. Çok onurluyum, çok mutluyum. Benim için ayrı bir önemi daha vardı, 1999'da belediye başkanı olduktan sonra, kaybetmiş olmamızın üzüntüsü içindeydim. Şimdi bu emaneti geri almanın mutluluğu, gururu ve heyecanı içindeyim."

Partililer daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı.