2019-YDUS başvuruları başladı mı? YDUS 2019 başvuru ücreti ne kadar? YDUS ne zaman?

ÖSYM 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvurusuna ilişkin kılavuzu yayımladı. 2019-YDUS ne zaman? 2019-YDUS başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM’nin YDUS 2019 başvuru kılavuzuna göre, YDUS sınavı 22 Aralık 2019’da yapılacak. Başvuru ücreti ise 360 TL. YDUS geç başvuru sınav ücreti ise 540 TL’dir.

2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) başvuruları alınmaya başladı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar, 22 Aralık'ta yapılacak 2019-YDUS için başvurularını 11 Kasım'a kadar yapabilecek. Duyuruda, sınava başvuracak adayların ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-YDUS Başvuru Kılavuzu'nu incelemeleri gerektiği belirtildi.

YDUS başvurusu nasıl yapılır?

YDUS'a başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır: Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun Edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-YDUS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Sınav; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji uzmanlık ana dallarında yapılacaktır.

Aşağıda yer alan uzmanlık ana dallarındaki sınavlarda çoktan seçmeli sorular yer alacaktır:

- Anesteziyoloji ve Reanimasyon

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

- Genel Cerrahi

- İç Hastalıkları

- Kadın Hastalıkları ve Doğum

Aşağıda yer alan uzmanlık ana dallarındaki yazılı sınavlarda açık uçlu sorular yer alacaktır:

- Çocuk Cerrahisi

- Deri ve Zührevi Hastalıkları

- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

- Göğüs Hastalıkları

- Halk Sağlığı

- Kalp ve Damar Cerrahisi

- Nöroloji

- Ortopedi ve Travmatoloji

- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

- Radyoloji

- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

- Tıbbi Mikrobiyoloji

- Tıbbi Patoloji

- Üroloji

YDUS başvuru kılavuzu için tıklayınız