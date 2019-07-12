2019 yazının makyaj modasındaki detayları inceleyin

Bu senenin trendi doğallık. Özellikle geçen senelerde, yaz sıcaklarına rağmen yapılan ağır makyajların yerini soft ve ten renginde, ince detaylı makyajlar aldı.

Dudaklar için; olabildiğince dudağın kendi rengine yakın tonlarda rujlar kullanılıyor. Nötr, yumuşak pastel renkler tercih edilirken, hafif ışıltılarla da canlılık kazandırılıyor.

Işıltıların devamı ten makyajında da kendini gösteriyor. İnce yapılı pırıltılı bazlar üzerine, yine ince yapılı fondoten uygulamasıyla hem canlı hem de doğal bir görünüm elde ediliyor. Bunların yanı sıra bir de bu yazın gözdesi çiller, ten makyajının doğallığını tamamlıyor.

Gözler ise; sert rimel fırçalarıyla taranıp, doğalmış hissi veriliyor. Sarışın tenler için kirpik diplerinde ten rengine uygun, kirpikleri yoğun gösterecek renklerle likit uygulaması yapılıyor. Göz kapakları için de soft ve tek renk far kullanılıyor. Dudak ve teninde ışıltı kullanılmadığında, vurgulamak için daha doğal tonlarda gözlerde parlak, yumuşak renkler kullanılıyor.

Derin izler ve kontürler yerine elmacık kemiklerinin üzerine highlighter uygulamasıyla da makyaj sonlandırılıyor.

Genel olarak; ıslak bitişli, parıltılı yumuşak makyajlar ya da nötr ve tek renkli makyajlar 2019'un trendleri diyebiliriz.

Daha doğal tonlarda makyajların hakim olduğu bu sene, cildinizin de rahatladığını hissedeceksiniz.