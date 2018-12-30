2019 Yarı yıl tatili ne zaman? Kaç gün tatil olacak? Okullar hangi tarihte kapanacak?

Türkiye’de milyonlarca öğretmen ve öğrenci Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı yarı yıl tatilini heyecanla bekliyor. Hem dinlenip hem de tatil yapmak isteyenler tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. İşte merak edilen o soruların cevapları!

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak?



Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvime göre 17 Eylül 2018 Pazartesi günü yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak.

2019 sömestr-ara tatil ne zaman?



Yarıyıl tatili ise 21 Ocak 2019 ve 1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci dönem ne zaman başlayacak?



İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak

2019 yaz tatili ne zaman başlıyor?



14 Haziran 2019 Cuma günü 2018-2019 eğitim öğretim dönemi sona erecek.

2018-2019'da anaokuluna başlayacak öğrenciler ne zaman okula başlayacak?

Anaokuluna başlayacak öğrenciler için ise okula uyum kapsamında 10 Eylül' de ders zili çalacak.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?



16 Eylül 2019'da okullar açılacak.