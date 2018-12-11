"2019 UNRWA için zor bir yıl"

GAZZE (AA) - Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, ABD'nin, gelecek yıl UNRWA'ya mali yardım yapmayacağına işaret ederek, 2019 yılının "zor" geçeceğini belirtti.

Krahenbühl, UNRWA'nın Gazze'deki Eğitim Enstitüsü'nde düzenlediği konferansta yaptığı konuşmada, ABD'nin ajansın hazinesine 2018'de 60 milyon dolar yardım yaptığını, buna karşılık hazineye giren yardımın 2019'da sıfıra düşeceğini ifade etti.

İsmini açıklamadığı 19 donör ülkenin, UNRWA yönetimi ile finansman için uzun dönemlik anlaşmalar imzaladığını dile getiren Krahenbühl, bu anlaşmaları "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Krahenbühl, UNRWA'nın bazı donör ülkelerden "bu yıl içinde ve gelecek yıl sağlayacakları fon miktarlarını koruyacağı" konusunda söz aldığını belirterek, ABD'nin 360 milyon dolarlık yardımını askıya almasıyla oluşan mali krizin üstesinden gelmek için uluslararası çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Ajansın 2018 yılında mali açığı kapatmayı başardığını hatırlatan Krahenbühl, yıl başında 446 milyon dolar olan bütçe açığının, yıl sonunda 21 milyon dolara gerilediğini söyledi.

Krahenbühl, Gazze'de okulların zamanında açıldığını ve 280 bin öğrencinin eğitimlerine devam edebildiğini hatırlatarak, "Kliniklerimiz açık ve Gazze'de bir milyondan fazla Filistinliye gıda yardımı sağlıyoruz." diye konuştu.

UNRWA'nın maruz kaldığı mali krizin üstesinden gelmesi için katkı sunan taraflardan övgüyle söz eden Krahenbühl, mali kriz nedeniyle ajansın acil durum programında çalışan 113 personelin, işlerini kaybetmelerine üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Krahenbühl, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde, UNRWA okullarında okuyan 13 öğrencinin şehit edildiğini hatırlatarak, şehit edilenlerin diğer bütün çocuklar gibi hayallerinin olduğunu ve bu kayıpların kendilerine acı verdiğini ifade etti.

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında yaralı ve şehit sayısının arttığını söyleyen Krahenbühl, kuşatma ve işgal altındaki Gazze halkının çektiği sıkıntılara "siyasi bir çözüm" bulunması çağrısı yaptı.



- ABD'nin yardımları durdurma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin, UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.



ABD yönetimi, 2018 başında UNRWA'ya sağladığı desteğin büyük bölümünü askıya almıştı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Washington, UNRWA'ya 365 milyon dolarlık yardım yapıyordu.



UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.



Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.



