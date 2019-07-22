2019 Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS 2019 tercihleri

YKS 2019 tercih süreci yarın başlıyor. Üniversite taban puanları, YKS tercihlerini yapacak olan adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? Üniversite sınavına giren adayların sonuç açıklaması ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Adaylar, tercihlerini yaparken YÖK Atlas tercih robotundan ve tercih kılavuzundan faydalanacaklar. Tercih robotu içerisinde önlisans ve lisans bölümleri ile ilgili detaylar bulunuyor. Peki 2019 Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması nedir?

Üniversite taban puanları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Bu kılavuzla beraber tablolar halinde puan detayları da erişime açıldı.

YKS LİSANS PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ÖNLİSANS PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS YÖK ATLAS tercih robotu nasıl kullanılır?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, haberimizdeki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek

Üniversite tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

YKS tercihleri 23 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak.