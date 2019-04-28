İSTANBUL (AA) - Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından düzenlenen "10. Uluslararası Dergi Fuarı" kapsamında "2019 Uluslararası Dergicilik Ödülleri" sahiplerini buldu.

Bu yıl Eyüpsultan Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Feshane Caddesi'nde gerçekleştirilen fuarın ödül töreni, Zal Mahmut Paşa Camisi'nin avlusunda yapıldı.

Ödül töreninde konuşan TÜRDEB Genel Başkan Yardımcısı Asım Gültekin, fuarın Türkiye'de düzenlenen alanında ilk ve tek etkinlik olduğunu söyledi.

Gültekin, fuarın 10 yıl önce başladığını hatırlatarak, "Çok güzel bir fuar geçirdik. Dergiciler için fuarın son günü biraz hüzünlü geçiyor. Çünkü her taraftan yüzlerce dergici, dergiciliğe yeni adım atan ortaokul çağındaki arkadaşlarımızla, otuz, kırk yılını dergiciliğe vermiş büyüklerimizle burada buluşmuş oldular." dedi.

Eyüp Belediyesi Kültür Müdürü Davut Akgül de "Eyüpsultan, Eyüpsultan olalı herhalde bu cami önünde, böyle bir mekanda böyle bir etkinlik görmedi. Bütün hikaye çok ani gelişti. Bu vesileyle demek ki böyle hayırlı işler de aniden oluyormuş diye düşündüm ben de." diye konuştu.

5. Haliç Genç Edebiyat Günleri'nin de son günü olduğunu aktaran Akgül, "Bu güzel, güzide mekanı güzide işlerle, güzel seçkin işlerle şenlendirmek, donatmak lazım. Ben yaklaşık 4 yıldır bu vazifedeyim. Gördüğüm en güzel manzaralardan bir tanesi buydu." ifadelerini kullandı.

-13 kategoride ödül verildi

Toplam 13 kategoride ödül verilen törende, "Editör Ödülü"ne Akademya Dergisi, "Musahhih Ödülü"ne Hayrat Vakfı Dergi Grubu, "Röportaj Ödülü"ne Şiar Dergisi'nden Serap Kadıoğlu, "Dosya Dergiciliği Ödülü"ne Vuslat Dergisi Yayın Yönetmeni İlhami Pınar, "Tasarımcı Ödülü"ne ise Hancı Dergisi Görsel Yönetmeni Halit Çukuryurt değer görüldü.

Fuarın bu yılki onur konuğu Osmanlıca Dergisi'ne bir ödülün takdim edildiği törende, "Tanıtım Dergi Ödülü"nü Semerkand Dergisi Yayın Grubu, "İlmi Dergi Ödülü"nü Şarki Dergisi, "Çocuk Dergisi Ödülü"nü Siyer Çocuk Dergisi, "Edebiyat Ödülü"nü Türk Edebiyatı Dergisi, "Gençlik Dergisi Ödülü"nü İkra'r Dergisi, "Fanzin Ödülü"nü ise Esenler Belediyesi'nin Kafasına Esenler Fanzin Dergisi Okulu aldı.

"Fanzin Teşvik Ödülü" ise Sancaktepe Abdurrahmangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin çıkardığı "Murafa" ve "Genç Bilgi" dergilerine verildi.



