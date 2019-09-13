0553 313 94 23

2019 Türkiye Ulusal Tavla Turu

Bodrum'da düzenlenen turun 6. etabına, aralarında yabancıların da olduğu 100'ün üzerinde oyuncu katılıyor

13 Eylül 2019 Cuma 22:50
2019 Türkiye Ulusal Tavla Turu

MUĞLA (AA) - "WBF-2019 Türkiye Ulusal Tavla Turu"nun altıncı etabı, "WBF-Türkiye 14. Bodrum Açık Tavla Şampiyonası" başladı.

Dünya Tavla Federasyonu (WBF) tarafından Bodrum'daki bir otelde düzenlenen organizasyona, yerli ve yabancı 100'ün üzerinde oyuncu katılıyor.

Bodrum'daki tavla mücadelesi, "ana aktivite", "geleneksel", "danışman çiftler", "havuz", "ekstra kazanç", "kadınlar özel", "jackpot", "1-puan" ve "elit kulüp özel" kategorilerinde yapılıyor.

Turnuva direktörü WBF Türkiye Temsilcisi Arda Fındıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "WBF-Türkiye 2019 Ulusal Tavla Turu"nun 6'ncı etabının Bodrum'da yapıldığını söyledi.

Fındıkoğlu, 9 etaptan oluşan turda, Bodrum'daki şampiyonaya Rusya, Almanya, Fransa ve Lübnan'dan da katılımın olduğunu, toplam oyuncu sayısının 140'ı bulacağını düşündüklerini dile getirdi.

"Geleneksel" kategorisinin, Bodrum'da 30 Mayıs 2015'te yaşamını yitiren ünlü karikatürist Bedri Koraman anısına oynandığına dikkati çeken Fındıkoğu "Rahmetli Bedri Bey bizim için çok kıymetli bir ustaydı. Kişiliğinden öte tavla oyunculuğu da çok ileriydi. Bizim Türkiye'de ilerlememizde de çok katkısı olmuştur. Her yıl bu turnuvada onun sevdiği 'geleneksel' kategorimizi, onun ismine oynatıyoruz, ismini burada yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Turnuva, 15 Eylül Pazar günü sona erecek.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 22:50
  1. Bedri Koraman
  2. Bodrum
  3. kategori
  4. şampiyona
  5. tavla
  6. turnuva

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Falcao’dan maç sonu 3’lüsü
    1. Falcao’dan maç sonu 3’lüsü
    2. ABD'de Türkiye'nin NATO üyeliği..
    3. Bolu’da, örtü yangınında 5 hektarlık..
    4. 2019 Türkiye Ulusal Tavla Turu
    5. Suudi Arabistan'dan vize fiyatlarında..
    6. MHRS ALO 182 randevu nasıl alınır?..
    7. Bolu'da orman yangını
    8. Eski belediye başkanının kızı evinde..
    9. Anketlere göre Ürdün Vadisi vaadi..
    10. Dini nikahlı eşi tarafından darp..
    11. Nureddin Yıldız: Ortada aile..
    12. İstanbul’da dev "Yeditepe Huzur"..
    13. Galatasaray tek golle kazandı
    14. Galatasaray evindeki yenilmezliğini..
    15. Galatasaray, Levent Şahin’e emanet
    16. Falcao ilk maçında golle tanıştı
    17. Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı 43..
    18. Metin Oktay unutulmadı
    19. İsrail askerleri Gazze sınırında 55..
    20. Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa:..
    21. Futbol: Süper Lig
    22. Galatasaray'a 3 puanı Falcao getirdi!
    23. Basketbol: Gloria Kupası
    24. Teknofest İstanbul ziyaret saatleri 2019
    25. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat..
    26. Serdal Adalı'nın acı günü
    27. Maçın ardından
    28. İzmir’de 142 kaçak göçmen yakalandı
    29. Balıkesirspor - Ümraniyespor maçının..
    30. Teknofest nerede yapılacak?
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi