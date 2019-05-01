2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası - Organizasyonun ikinci ayak yarışı, 4-5 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da Yeni Darlık-Teke arasındaki parkurda gerçekleştirilecek



ANKARA (AA) - 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan MAPFRE Sigorta Tırmanma Yarışı, 4-5 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da Yeni Darlık-Teke yolunda koşulacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre şampiyona, İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından MAPFRE Sigorta sponsorluğunda Şile Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkılarıyla düzenlenecek. Organizasyon, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Şile Sahil Otopark Alanı'nda gerçekleştirilecek start seremonisi ve drift gösterileri ile başlayacak. Yeni Darlık köyü ile Teke arasında 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden gerçekleştirilecek şampiyonanın startı, 5 Mayıs Pazar günü saat 13.00'te verilecek.

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