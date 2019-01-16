Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen ve yabancı öğrencilere Türkiye’de yüksek öğrenim fırsatı sunan “2019 Türkiye Bursları” başvuruları başladı. Türkiye, uluslararası çapta eğitim olanakları sağlamanın yanı sıra sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimiyle, Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinde okumak için dünyanın her yerinden gelen uluslararası öğrencilere burs sağlıyor.

Türkiye Bursları, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde tam zamanlı veya kısa süreli bir program sürdürmeleri için seçkin öğrencilere verilen, devlet tarafından finanse edilen, rekabetçi bir burs programı olarak biliniyor.

Türkiye Bursları, ülkeler arasında iş birliğini ve toplumlar arasında karşılıklı anlayışı güçlendirmeyi taahhüt eden geleceğin liderlerinin yer aldığı bir ağ oluşturmayı amaçlıyor.

Türkiye Bursları 2019 başvuruları, 20 Şubat tarihine kadar tüm ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler için açık olacak. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve başvurular için herhangi bir ücret alınmayacak. Programa, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almak isteyen adaylar başvuru yapabilecek. Türkiye Bursları programına başvurular 2018 yılı itibarıyla 135 bini buldu. Halihazırda, dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere açık olan “Türkiye Bursları”ndan yararlanan 160 ülkeden 17 bin 500 genç, Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki üniversitelerde öğrenim görüyor.