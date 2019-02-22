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"2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri" sahiplerini buldu

Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün saygın ödülleri arasında yer alan "2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri" sahiplerini buldu- Türkiye'nin önde gelen bankacıları ve şirketlerini bir araya getiren törende, büyük ödüllerin sahibi Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ, Turkcell, Ciner Grubu, Akbank ve VakıfBank oldu

22 Şubat 2019 Cuma 10:48
"2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri" sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün saygın ödülleri arasında yer alan "2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri" beşinci kez sahiplerini buldu.

GFC Media Group'tan yapılan açıklamaya göre, grubun ev sahipliğinde bu yıl beşinci kez verilen ödüller, Türkiye'nin önde gelen bankacılarını ve şirketlerini bir araya getiren törende sahiplerini buldu.

GFC Media Group Türkiye Kıdemli Satış Müdürü Elvan Cosgun, törende yaptığı açıklamada, etkinliğin, Türkiye sermaye piyasalarındaki büyük başarıları ortaya koyduğunu ve Türk bankacılık sektörünün güçlü yönlerini vurguladığını bildirdi.


- Büyük ödül Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme'ye


Düzenlenen törende, Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ, "Yılın Altyapısı" ve "Proje Finansmanı Anlaşması" kategorilerinde büyük ödüllerin sahibi oldu.

Şirket bu ödülleri, Marmara Bölgesinde kamu-özel ortaklığına dayanan Marmara Bölgesi çevre yolunu tamamlamak için yaptığı 2 milyar 265 milyon avro tutarındaki amortisman kredisi anlaşmasıyla aldı.

Gecede Turkcell de iki kategoride ödüle layık görüldü. Turkcell, Nisan 2018'de 500 milyon dolar tutarındaki 144a/RegSEurobond ihracıyla "Yılın 144a/RegS Bond/Sukuk Anlaşması" ve 680 milyon ABD dolarındaki 10 senelik Çin Kalkınma Bankası Kredisini yeniden yapılandıran çoklu kredi kullanıcılı, çoklu para birimli ve çoklu yargı yetkisine tabi kredi anlaşması ile de "Yılın Yapılandırılmış Kredisi" ödüllerinin sahibi oldu.


- Ciner Grubu, Akbank ve VakıfBank'a da ödül


Ciner Grubu, son 5 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük kurumsal kredi olan 1,66 milyar doları tutarındaki sendikasyon kredisi ile "Yılın Kurumsal Borç Anlaşması" ödülünü kazandı.

Törende ayrıca, "Yılın Sendikasyon Kredisi Anlaşması" kategorisinde, 591 milyon avro ve 285 milyon dolar değerindeki sendikasyon kredisi ile Akbank "Çift Dilimli Çok Para Birimli Sendikasyon Kredisi" ödülünü aldı.

VakıfBank ise yine aynı kategoride, gerçekleştirdiği 1,33 milyar liralık döviz cinsinden tahville "Yapılandırılmış Tahvil Anlaşması" ödülünün sahibi oldu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:48
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