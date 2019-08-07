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2019 TFF Süper Kupa Finali: Galatasaray: 1 - Akhisarspor: 0 (Maç sonucu)

2019 TFF Süper Kupa Final mücadelesinde Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geldi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:40
2019 TFF Süper Kupa Finali: Galatasaray: 1 - Akhisarspor: 0 (Maç sonucu)

2019 TFF Süper Kupa Final mücadelesinde Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Galatasaray, Süper Kupa’nın sahibi oldu.


2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor’un karşı karşıya geldiği müsabaka 1-0 İstanbul temsilcisinin galibiyetiyle sonuçlandı. Sarı kırmızılılar aldıkları bu skorla 2018-2019 sezonunu 3 kupayla tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Galatasaray tüm hatlarıyla Akhisarspor’un yarı sahasına yerleşti. Mariano’nun sağ kanattan ortaladığı topla bomboş pozisyonda buluşan Ryan Babel, kötü bir kafa vuruşu yaparak topu kaleden çok uzağa auta yolladı.


57. dakikada Ryan Babel’in sol kanattan orta şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu Akhisarspor kalecisi Gökhan Değirmenci, topu kornere çeldi.


71. dakikada Akhisarspor’da Tolga Ünlü’nün pasında ceza sahasında topla buluşan Onur Ayık, Galatasaray kalecisi Muslera’yla karşı karşıya kaldı. Cepheden çektiği şutu Muslera kornere çeldi.


80. dakikada Galatasaray’ın topa hakim olduğu anlarda ceza sahası yayından Selçuk İnan’ın çektiği şut üstten auta çıktı.


81. dakikada Ryan Babel ceza sahasında Belhanda’yla topu buluşturdu. Belhanda’nın kaleyi sağ çaprazdan gören vuruşunu Akhisarspor kalecisi Gökhan Değirmenci kurtardı.


83. dakikada Galatasaray’da oyuna yeni giren Sofiane Feghouli, ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert bir şut çekti. Akhisarspor kalecisinin müdahale edemediği top yan direğin yanından auta çıktı.


87. dakikada Galatasaray’da ceza sahasına çalımlarla girdi. Yaptığı orta sonucu kaleye teyit geçen topu Akhisarspor oyuncusu Eray Ataseven kornere yolladı.


90. dakikada Akhisarspor beraberlik şansı yakaladı. Ceza sahasında Galatasaray savunmasının yaptığı hata sonucu Akhisarspor karambolde pozisyon buldu. Akhisarsporlu Bertuğ Bayar’ın vuruşunda kontrpiyede kalan Muslera topu kornere çeldi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kerem Ersoy xx


Galatasaray: Fernando Muslera xxx, Nagatomo xx, Luyindama xx,Teixeira xx, Mariano xx, Adem Büyük xx (Emre Mor dk. 72 xx), Jean Michael Seri x, Selçuk İnan xx, Younes Belhanda xxx (Ryan Donk dk. 90 ?), Jimmy Durmaz xxx (Sofiane Feghouli dk. 81 ?), Ryan Babel x


Yedekler: Okan Koçuk, Ahmet Yılmaz Çalık, Martin Linnes, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Kostantinos Mitroglou


Teknik Direktör: Levent Şahin


Akhisarspor: Gökhan Değirmenci xx, Avdija Vrsajevic xx, Edin Cocalic xx, Alperen Babacan xx, Kadir Keleş xx, Tolga Ünlü xx, Theodor Bjarnason xx, Rajko Rotman xx, Aykut Çeviker xx (Eray Ataseven dk. 81 ?), Burhan Eşer xx (Onur Ayık dk. 64 xx), Erhan Çelenk x (Bertuğ Bayar dk. 70 xx)


Yedekler: Milan Lukac, Musa Nizam, Ergin Keleş, Uğur Arslan Kuru, Yavuz Serkan Özbakan, Göksu Mutlu, İlke Nelik


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Gol: Younes Belhanda (dk. 39) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Theodor Bjarnason, Tolga Ünlü (Akhisarspor), Younes Belhanda, Mariano (Galatasaray)

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:40
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