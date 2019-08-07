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2019 TFF Süper Kupa Finali: Galatasaray: 1 - Akhisarspor: 0(İlk yarı sonucu)

2019 TFF Süper Kupa Final mücadelesinde Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:32
2019 TFF Süper Kupa Finali: Galatasaray: 1 - Akhisarspor: 0(İlk yarı sonucu)

2019 TFF Süper Kupa Final mücadelesinde Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.


2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor’un karşı karşıya geldiği müsabakanın ilk yarı sonucu 1-0 İstanbul temsilcisinin lehine sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada maçın ilk tehlikeli pozisyonuna Galatasaray girdi. Luyindama’nın savunma arkasına derinlemesine gönderdiği pas sonucunda Selçuk İnan topla buluştu. Selçuk’un kayarak vurduğu topu kaleci rahat bir şekilde karşıladı.


13. dakikada maçtaki ikinci kornerini kullanan Akhisarspor’da sağ kanattan ortayı yapan Erhan Çelenk topu Burhan Eşer’le buluşturdu. Burhan’ın iyi bir zamanlamayla vurduğu kafa vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı.


22. dakikada Galatasaray takımı Mariano’nun çıkarken kaybettiği top sonucu kalesinde tehlike yaşadı. Erhan Çelenk’in topu kaptı ve Avdija Vrsajevic’e etkili bir ara pası çıkardı. Tehlikeyi erken sezen Galatasaray kalecisi Muslera, kalesini terk ederek ceza sahası yayı üzerinde topa müdahale etti.


30. dakikada Galatasaray’da Seri sağ kanatta boş olan Jimmy Durmaz’ı gördü. Topu iyi kontrol eden Jimmy Durmaz, önünü boşalttıktan sonra sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı. Top üst direğin biraz üzerinden auta çıktı.


39. dakikada Younes Belhanda ceza sahası içerisinde buluştuğu topu sağ yanına çekerek ayak içi düzgün bir vuruş yaparak ağları sarstı. 1-0


40. dakikada Galatasaray’ın bulduğu gol sonrası santra yapan Akhisarsporlu oyuncular topu kaybetti. Hızlı atağa çıkan Galatasaray’da Babel’in getirdiği top en son Adem Büyük’te kaldı. Bir dakika önce Belhanda’nın gol bulduğu noktadan plase bir vuruşla kaleyi yoklayan Adem Büyük’ün şutu direğin yanından dışarı çıktı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kerem Ersoy xx


Galatasaray: Fernando Muslera xxx, Nagatomo xx, Luyindama xx, Teixeira xx, Mariano xx, Adem Büyük xxx, Jean Michael Seri x, Selçuk İnan xx, Younes Belhanda xxx, Jimmy Durmaz xxx, Ryan Babel x


Yedekler: Okan Koçuk, Ahmet Yılmaz Çalık, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Kostantinos Mitroglou, Sofiane Feghouli, Emre Mor


Teknik Direktör: Levent Şahin


Akhisarspor: Gökhan Değirmenci xx, Avdija Vrsajevic xx, Edin Cocalic xx, Alperen Babacan xx, Kadir Keleş xx, Tolga Ünlü xx, Theodor Bjarnason xx, Rajko Rotman xx, Aykut Çeviker xx, Burhan Eşer xx, Erhan Çelenk xx


Yedekler: Milan Lukac, Eray Ataseven, Musa Nizam, Ergin Keleş, Onur Ayık, Bertuğ Bayar, Uğur Arslan Kuru, Yavuz Serkan Özbakan, Göksu Mutlu, İlke Nelik


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Gol: Younes Belhanda (dk. 39) (Galatasaray)


Sarı kart: Theodor Bjarnason (Akhisarspor)

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:32
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