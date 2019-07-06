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"2019 Tecrübe Paylaşım Programı"

TİKA'nın öncülüğünde Anadolu Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Hava Yolları, Kredi ve Yurtlar Kurumu, TRT ve TÜGVA başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amacıyla düzenlenen program başladı- TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu:- "Türkiye'nin gençliği olarak bizlerin daima ufkumuzda yer edinmesi gereken bir 'gönül coğrafyası' tabiri vardır. Samimiyet ülkesinin çocukları olarak, gönül coğrafyasında bulunan kardeşlerimize, hiçbir dünyevi karşılık beklemeden yüreğimizi uzatmak, onlarla hem sevincimizi hem hüznümüzü paylaşmak bizler için Cenab-ı Allah'ın en güzel hediyesidir"

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:21
"2019 Tecrübe Paylaşım Programı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, "gönül coğrafyası" tabirinin Türk gençlerinin ufkunda yer edinmesi gerektiğini belirterek, "Samimiyet ülkesinin çocukları olarak, gönül coğrafyasında bulunan kardeşlerimize, hiçbir dünyevi karşılık beklemeden yüreğimizi uzatmak, onlarla hem sevincimizi hem hüznümüzü paylaşmak bizler için Cenab-ı Allah'ın en güzel hediyesidir." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Kredi ve Yurtlar Kurumu, TRT ve TÜGVA başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amacıyla TÜGVA Florya Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen 2019 Tecrübe Paylaşım Programı'nın tanıtım töreni başladı.

Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, TİKA Başkan Vekili Serdar Kayalar ve KADEM Gençlik Başkanı Ebru Aracı ile öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Eminoğlu, böylesine geniş çaplı, interaktif, doğrudan tecrübe edinmeye ve uygulamaya dönük olan projelerin, gençlik çalışmalarında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda, gençlerin farklı coğrafyalarda dil, kültür ve inanç beraberliğinde olduğu insanlar ile kaynaşmasının, Türkiye'nin maddi ve manevi açıdan el uzatmasını bekleyen kardeşlerle hemhal olmasının hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin gençliği olarak bizlerin daima ufkumuzda yer edinmesi gereken bir 'gönül coğrafyası' tabiri vardır. Bu tabir, günümüz dünyasındaki kilometre hesabıyla ölçülen ve adaletsizlik cetveliyle çizilen siyasi sınırları aşan, doğrudan gönüllerin bir ve beraber olmasıyla oluşan ebediyet çizgilerinden ibarettir. Bu çizgileri, inanıyorum ki her birimiz gönlümüzün en nadide yerinde taşıyor ve bu şuur ile okuyor, düşünüyor ve yazıyoruz. Samimiyet ülkesinin çocukları olarak, gönül coğrafyasında bulunan kardeşlerimize, hiçbir dünyevi karşılık beklemeden yüreğimizi uzatmak, onlarla hem sevincimizi hem hüznümüzü paylaşmak bizler için Cenab-ı Allah'ın en güzel hediyesidir."

- "Sağduyulu gençlerin yetişmesi için çalışıyoruz"

Eminoğlu, böylesine hassas bir anlayışa sahip, yeni bir gençlik ideali ile attıkları her adımda, bu ideale gönül veren emektar insanların saçtığı her tohumda, istikbalde dünyaya adaletin, iyiliğin ve güzelliğin medeniyetini inşa edecek şahsiyetlerin ayak seslerini duyar gibi olduğunu dile getirdi.

TÜGVA'nın bu ideal doğrultusunda saf tutmuş diğer tüm gençlik STK'larıyla birlikte, ümmetin sesine kulak verecek sağduyulu nesillerin yetiştirilmesi ve yer yüzünü yeniden ihya etmesi gayesi için geceli gündüzlü çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Siz kıymetli gençlere, böylesine güzel bir hayat tecrübesini yaşamanın imkanını sağlayan güzide kurumumuz TİKA'ya da teşekkürü bir borç bilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle 'TİKA görevlileri, gittikleri coğrafyalarda adaleti ve iyiliği beraberinde götüren, 21. yüzyılın çağdaş Alperenleridirler.' İşte, kadim değerlerimiz ve yüce dinimiz İslam'dan bizlere tevarüs eden anlayışla, insanlığın sosyo-psikolojik ve kültürel açıdan en zor dönemlerinden birini yaşadığı günümüzde dahi, bu onurlu misyonu yürütmeye devam eden TİKA'mıza da sizlerin huzurunda, çalışmalarında başarılar diliyorum."

TİKA'nın tanıtım filminin gösterildiği programda, erkek öğrenci temsilcisi Ömer Faruk Balta ve kız öğrenci temsilcisi Sena Özcan da Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında ziyaret ettikleri ülkelerde yaşadıklarını anlattı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:21
  1. "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"
  2. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu
  3. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

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