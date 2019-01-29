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2019 resmi tatilleri ne zaman ve kaç gün olacak? Ramazan ve Kurban Bayramı 2019 ne zaman?

2019 yılında resmi tatillerin kaç gün olacağı merak ediliyor. Hem resmi hem de dini tatillerin 2019’da kaç gün olacağını araştıran vatandaşlar tatil günlerinen durumuna göre plan yapmak istiyor. İşte 2019 resmi tatil günleri. Ramazan bayramı kaç gün 2019 kurban bayram tatili kaç gün olacak? 2019 dini ve resmi tatil günleri...

29 Ocak 2019 Salı 12:54
2019 resmi tatilleri ne zaman ve kaç gün olacak? Ramazan ve Kurban Bayramı 2019 ne zaman?

2019 yılında resmi tatillerin kaç gün olacağı merak ediliyor. Hem resmi hem de dini tatillerin 2019’da kaç gün olacağını araştıran vatandaşlar tatil günlerinen durumuna göre plan yapmak istiyor. İşte 2019 resmi tatil günleri. Ramazan bayramı kaç gün 2019 kurban bayram tatili kaç gün olacak? 2019 dini ve resmi tatil günleri...

Dini bayramlar 2019 dini bayramlar. 2019 yılına girdik. 2019’da resmi tatillerin kaç gün olduğu araştırılıyor. Yıl başı tatilini geride bırakan vatandaşlar 23 Nisan’da tatil olup olmayacağını merak ediyor. 23 Nisan’dan sonra sırada dini bayramlarımızdan olan Ramazan bayramı var. 2019 kurbam bayrami. Dini bir ibadet olan oruç tutmanın mutluluğunu yaşayacak olan Müslümanlar bir ayın sonunda Ramazan Bayramı’nın idrak edecek. Ramazan bayramı dini bayramlarımızdan olduğundan resmi tatil olmakta. Peki 2019 Ramazan Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayram tatilinden sonra sırada dini bayramlardan ikincisi olan Kurban Bayramı var. Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar Kurban Bayram ne zaman ve Kurban Bayram tatili kaç gün 2019 merak ediyor. İşte 2019 resmi tatil takvimi…

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

Ramazan bayram tatili kaç gün 2019?

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

Kurban bayram tatili kaç gün 2019?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 13:04
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