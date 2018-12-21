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Ramazan Bayramı ne zaman 2019 Ramazan Bayramı hangi gün? Resmi tatiller

2019 yılına girecek olunmasıyla birlikte yeni yılda yani 2019’da resmi tatillerin ne zaman ve kaç gün olacağı merak edilmekte. 2018’in muhasebesini yapacak olan vatandaşlar, yeni yıla, 2019’a hazırlık yapıldığı şu günlerde gelecek yılın muhasebesini daha şimdiden yapılmalı. Vatandaşlar 2019’da resmi tatillerin ne zaman olduğunu ve milli ve dini bayramların ne zaman hangi gün olduğunu araştırıyor. Dini bayramlarımızdan biri olan Ramazan Bayramı ne zaman 2019? Ramazan Bayramında kaç gün tatil? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…

21 Aralık 2018 Cuma 16:35
Ramazan Bayramı ne zaman 2019 Ramazan Bayramı hangi gün? Resmi tatiller

2019 yılına girecek olunmasıyla birlikte yeni yılda yani 2019’da resmi tatillerin ne zaman ve kaç gün olacağı merak edilmekte. 2018’in muhasebesini yapacak olan vatandaşlar, yeni yıla, 2019’a hazırlık yapıldığı şu günlerde gelecek yılın muhasebesini daha şimdiden yapılmalı. Vatandaşlar 2019’da resmi tatillerin ne zaman olduğunu ve milli ve dini bayramların ne zaman hangi gün olduğunu araştırıyor. Dini bayramlarımızdan biri olan Ramazan Bayramı ne zaman 2019? Ramazan Bayramında kaç gün tatil? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…

Takvim yaprakları bir seneyi daha geride bıraktı. 2018 yılını bitirilip 2019’a merhaba denileceği şu günlerde, vatandaş 2019 milli ve dini bayram tatillerinin ne zaman ve kaç gün olacağını internet üzerinden araştırmaya başladı bile. 2019 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı taili kaç gün? Sorularının cevabı merak ediliyor. 

2019 Ramazan Bayramı hangi gün?

Ramazan Bayramı (Arefe 3 Haziran) Bayram 1. Günü 4 Haziran Salı gününe denk gelmekte

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

2019 Kurbam Bayrami tarihi ne zaman Kurban Bayram tatili kaç gün

2019 yılı tatilleri ne zaman ve kaç gün olacak?

- 23 Nisan Salı güne denk geliyor.

- 1 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor

- 19 Mayıs Pazar gününe denk gelmekte

- 15 Temmuz Pazartesi gününe denk gelmekte

- 29 Ekim Salı gününe denk gelmekte 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 16:36
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